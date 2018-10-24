Геркус: «Локомотив» верит в успех в матче с «Порту»

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту».

Встреча пройдет сегодня на стадионе «РЖД Арена». Начало – в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

«Мы играем с лидером группы и признанным фаворитом, но в родных стенах с вашей поддержкой мы верим в успех! Всех ждем на стадионе, друзья!» – написал Геркус на своей странице в инстаграме.