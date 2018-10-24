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    Какой вы футболист?

    Геркус: «Локомотив» верит в успех в матче с «Порту»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту».

    Встреча пройдет сегодня на стадионе «РЖД Арена». Начало – в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

    «Мы играем с лидером группы и признанным фаворитом, но в родных стенах с вашей поддержкой мы верим в успех! Всех ждем на стадионе, друзья!» – написал Геркус на своей странице в инстаграме.

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    Источник: Instagram

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    24.10.2018 13:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 24 октября 2018, 18:51

      Удачи ! Надеюсь на хороший результат !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 октября 2018, 18:38

      Скоро увидим в деле верующих и мастеровитых. Посмотрим на чьей стороне будет футбольный бог.

      2
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 24 октября 2018, 18:30

      Удачи Локо!!

      1
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 24 октября 2018, 16:50

      верить можно но просерут

      0
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      Рейтинг: +550

      CSKA №1 24 октября 2018, 15:33

      Да Ребята,хотелось бы верить,но увы Порту на голову сильнее!

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 24 октября 2018, 15:22

      Уж лучше бы помалкивал....Локомотиву вообще в матче с Порту нечего предъявить..

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