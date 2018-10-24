Назаров: «Я раскачал лодку? «Спартак» – линкор, а не лодка!»

Уважаемый, вы наивный человек! Сразу видно. что вы сами никогда в футбол не играли даже в сборной за свою школу. Включите хотя-бы мужскую логику.
Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров считает, что не виноват в отставке главного тренера красно-белых Массимо Карреры.
Один из болельщиков московской команды написал в инстаграме актера такой комментарий: «Спасибо, что раскачали лодку. Один будете на стадион теперь ходить?».
«А вы все уедете за Каррерой? И что вы там делать будете? Сидеть вокруг его дома и кричать «а тутти»?! Да он полицию вызовет на второй день. Кстати, «Спартак» не лодка! Это линкор!» – ответил Назаров.