Назаров: «Я раскачал лодку? «Спартак» – линкор, а не лодка!»

Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров считает, что не виноват в отставке главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

Один из болельщиков московской команды написал в инстаграме актера такой комментарий: «Спасибо, что раскачали лодку. Один будете на стадион теперь ходить?».

«А вы все уедете за Каррерой? И что вы там делать будете? Сидеть вокруг его дома и кричать «а тутти»?! Да он полицию вызовет на второй день. Кстати, «Спартак» не лодка! Это линкор!» – ответил Назаров.