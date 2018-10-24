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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Назаров: «Я раскачал лодку? «Спартак» – линкор, а не лодка!»

    Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров считает, что не виноват в отставке главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

    Один из болельщиков московской команды написал в инстаграме актера такой комментарий: «Спасибо, что раскачали лодку. Один будете на стадион теперь ходить?».

    «А вы все уедете за Каррерой? И что вы там делать будете? Сидеть вокруг его дома и кричать «а тутти»?! Да он полицию вызовет на второй день. Кстати, «Спартак» не лодка! Это линкор!» – ответил Назаров.

    Источник: Instagram

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    24.10.2018 12:21
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +857

      sined1951 25 октября 2018, 13:51

      Уважаемый, вы наивный человек! Сразу видно. что вы сами никогда в футбол не играли даже в сборной за свою школу. Включите хотя-бы мужскую логику.

      -1
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 > sined1951 25 октября 2018, 14:46

      Как раз я, полагаю, что в отличие от некоторых, 20 лет играл на приличном уровне! Так что не знаю какая у вас мужская логика.

      0
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 25 октября 2018, 00:51

      раньше я восхищался творчеством назарова, но после всего произошедшего, готов плюнуть в его усы! Да, это именно он виновник всего того, что произошло в команде! Не будь его поганеньких провокационных стишков, все было бы нормально.








































































































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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 25 октября 2018, 00:08

      Жаль только что без башни.

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 18:24

      Не виноват? Да ты самый главный вдохновитель и организатор травли Карреры.

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      Рейтинг: +8

      Привыкший думать 24 октября 2018, 17:42

      Увольнять Карреру надо было после проигрыша Ливерпулю 0:7. Как-то быстро про это забыли. Посмотрите ещё раз на "блестящую" игру карреровского Спартака, обрезы Джикии, Фернандо, Промеса. А каков его основной защитник заслуженный мастер спорта Кутепов. Про него Фратрия молчит, здешние комментаторы молчат. Постыдились бы хоть немного.

      1
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      Рейтинг: +8

      Привыкший думать 24 октября 2018, 17:37

      Сразу чувствуется, что комментарии от фанатов, а не от болельщиков. Стадное чувство, ничего конкретного. Самое смешное, что они, оказывается спецы в поэзии.

      2
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      Рейтинг: +1440

      balam > Привыкший думать 24 октября 2018, 17:41

      и тут ты. один....среди стада. пипец. занавес

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      Рейтинг: +8

      Привыкший думать > balam 24 октября 2018, 17:44

      С занавесом вы правы, потому что вам сказать нечего.

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      Рейтинг: +1440

      balam 24 октября 2018, 17:34

      Назаров заткнулся бы. тока ег ….не хватает. чмо

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 24 октября 2018, 16:54

      Слухай сюда, старый му...к.
      Если линкору дать неправильный балласт, он перевернется. Как и любая другая лодка.
      Ферштейн?

      2
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      Рейтинг: +4888

      алдан2014 24 октября 2018, 16:39

      Сдается мне ,что Назаров вжился в роль шеф повара из кухни.И бухает неслабо .Иначе столь бездарные стишки не пишутся

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > алдан2014 24 октября 2018, 16:43

      А Вы очень большой ценитель поэзии??? Кого предпочитаете :Поэтов "Серебрянного века",или "Поэтов плеяды"???

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 24 октября 2018, 16:32

      Большому кораблю-большую торпеду. А Назаров-это "очередь из АК китайского производства" с быстроходной джонки с японским мотором "Ямаха". Только информационный повод.

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