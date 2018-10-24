Озил рассказал о смерти своего друга и фаната «Арсенала» от рака

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил рассказал о смерти своего юного друга и поклонника лондонского клуба от рака.

«Печальные новости. Мой друг и огромный поклонник «Арсенала» Чарли скончался после его долгой битвы с раком. Покойся с миром! Мы будем очень скучать по тебе, Чарли!» – написал Озил в инстаграме.

В текущем сезоне 30-летний футболист провел семь матчей в Премьер-лиге, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.