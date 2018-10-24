Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Озил рассказал о смерти своего друга и фаната «Арсенала» от рака

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил рассказал о смерти своего юного друга и поклонника лондонского клуба от рака.

    «Печальные новости. Мой друг и огромный поклонник «Арсенала» Чарли скончался после его долгой битвы с раком. Покойся с миром! Мы будем очень скучать по тебе, Чарли!» – написал Озил в инстаграме.

    В текущем сезоне 30-летний футболист провел семь матчей в Премьер-лиге, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Месута Озила

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2018 11:34
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 24 октября 2018, 13:48

      Царствия Небесного! Печально умирать от болезни, аварий и т.д

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +392

      A-Den 24 октября 2018, 12:10

      Как же дебильно это звучит на русском и без смайликов

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11