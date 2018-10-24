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    Какой вы футболист?

    Ковач: «В Афинах нельзя просто взять и выиграть 4:0 или 5:0»

    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач отметил компактную игру в обороне АЕКа, что не позволило его команде забить много голов сопернику в матче третьего тура Лиги чемпионов.

    «Мы показали очень хорошую игру, мы доминировали над соперником. В Афинах нельзя просто взять и выиграть 4:0 или 5:0.

    В первом тайме мы не реализовали свои моменты. В целом победа заслуженная, мы показали очень хорошую игру. Соперник действовал от обороны и располагался очень компактно. В таких матчах сначала нужно найти свободные зоны.

    Во втором тайме было отрезок 5-10 минут, когда мы забуксовали, но потом снова играли хорошо. На выезде нужно забивать.

    Я доволен. Другим командам здесь также будет непросто. Сегодня я увидел много хорошего», – заявил тренер после финального свистка.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов АЕК – «Бавария» завершился со счетом 0:2. Немецкий клуб после этой встречи поднялся на вторую строчку турнирной таблицы в группе Е, набрав семь очков. Греки идут последними, в их активе ноль очков.

    Источник: ФК «Бавария»

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    24.10.2018 06:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 24 октября 2018, 09:50

      нельзя выиграть 4-0 или 5-0 если весь матч играть хрен пойми как и включиться всего минут на пять....

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      Рейтинг: +1163

      Karpathian 24 октября 2018, 07:35

      А я на тотал больше 2.5 ставил

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