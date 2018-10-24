Ковач: «В Афинах нельзя просто взять и выиграть 4:0 или 5:0»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач отметил компактную игру в обороне АЕКа, что не позволило его команде забить много голов сопернику в матче третьего тура Лиги чемпионов.

«Мы показали очень хорошую игру, мы доминировали над соперником. В Афинах нельзя просто взять и выиграть 4:0 или 5:0.

В первом тайме мы не реализовали свои моменты. В целом победа заслуженная, мы показали очень хорошую игру. Соперник действовал от обороны и располагался очень компактно. В таких матчах сначала нужно найти свободные зоны.

Во втором тайме было отрезок 5-10 минут, когда мы забуксовали, но потом снова играли хорошо. На выезде нужно забивать.

Я доволен. Другим командам здесь также будет непросто. Сегодня я увидел много хорошего», – заявил тренер после финального свистка.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов АЕК – «Бавария» завершился со счетом 0:2. Немецкий клуб после этой встречи поднялся на вторую строчку турнирной таблицы в группе Е, набрав семь очков. Греки идут последними, в их активе ноль очков.