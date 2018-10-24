Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Давид Сильва: «Забили «Шахтеру» три гола, но могли и больше»

    Капитан «Манчестер Сити» Давид Сильва отметил прогресс своей команды по сравнению с прошлыми играми.

    «Это была тяжелая игра. Тем не менее, мы отличились трижды, хотя могли забивать больше. Сегодня мы играли лучше, чем в прошлый раз – создали много моментов и забили три гола. Наша команда контролировала игру и действовала быстро в атаке», – сказал после финального свистка игрок.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 0:3. После этой встречи англичане лидируют в группе F с шестью очками. Украинский клуб замыкает квартет с двумя очками.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2018 06:18
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11