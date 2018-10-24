Давид Сильва: «Забили «Шахтеру» три гола, но могли и больше»

Капитан «Манчестер Сити» Давид Сильва отметил прогресс своей команды по сравнению с прошлыми играми.

«Это была тяжелая игра. Тем не менее, мы отличились трижды, хотя могли забивать больше. Сегодня мы играли лучше, чем в прошлый раз – создали много моментов и забили три гола. Наша команда контролировала игру и действовала быстро в атаке», – сказал после финального свистка игрок.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 0:3. После этой встречи англичане лидируют в группе F с шестью очками. Украинский клуб замыкает квартет с двумя очками.