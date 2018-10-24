Бабаев: «ЦСКА запросил подробности инцидента в Риме»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о давке болельщиков армейцев в римском метро.

«В настоящий момент запросили подробности инцидента и проинформировали делегата УЕФА, офицера по безопасности и консульство России в Италии.

Мы очень обеспокоены и расстроены этим происшествием. В любом случае постараемся оказать возможную помощь пострадавшим», – сказал Бабаев.

Сообщалось, что общее количество пострадавших составило 30. Как минимум семь из них получили повреждения тяжелой степени. По данным Corriere della Sera, одному россиянину понадобится ампутация ноги.

Ранее мэр Рима Вирджиния Раджи сказала, что полиция начала расследование.

Напомним, московский клуб в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов уступил «Роме» со счетом 0:3.

Подробности трагедии в Риме: эскалатор, ножевое ранение, ампутация