Клопп: «Видел ли я победу «Црвены Звезды» в ЛЧ? Мне было 23 и я, наверное, нашел занятие получше»

Главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа перед матчем Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» спросили, помнит ли он победу сербского клуба в Кубке чемпионов-1990/91 (нынешней ЛЧ).

«Когда это было? В 1991-м? Ну, мне тогда было 23 года и, наверное, я нашел себе занятие получше, чем смотреть финал Лиги чемпионов.

Не помню, чтобы я смотрел этот конкретный матч, но я видел несколько других и помню, что эта команда была выдающейся», – сказал немец.

Встреча на «Энфилде» состоится завтра, 24-го октября, в 22:00 по московскому времени.