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    Какой вы футболист?

    Клопп: «Видел ли я победу «Црвены Звезды» в ЛЧ? Мне было 23 и я, наверное, нашел занятие получше»

    Главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа перед матчем Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» спросили, помнит ли он победу сербского клуба в Кубке чемпионов-1990/91 (нынешней ЛЧ).

    «Когда это было? В 1991-м? Ну, мне тогда было 23 года и, наверное, я нашел себе занятие получше, чем смотреть финал Лиги чемпионов.

    Не помню, чтобы я смотрел этот конкретный матч, но я видел несколько других и помню, что эта команда была выдающейся», – сказал немец.

    Встреча на «Энфилде» состоится завтра, 24-го октября, в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    23.10.2018 20:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 11:24

      И он похоже не врет.

      2
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 23 октября 2018, 21:14

      Не очень политкорректно высказался Клопп..

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > AHTUNGBOL 23 октября 2018, 21:37

      Зато честно... 23 года - это 23 года! Мало кто в этом возрасте следит за всеми событиями мира футбола. Куда больше за командой, болельщиком (или игроком?) которой является. Да и то, между делом..., а дело - расстёгивание женских кофточек... :-)))

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      Рейтинг: +1974

      android-uz > cska-62 24 октября 2018, 07:29

      именно этим он и занимался))))

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 23 октября 2018, 20:51

      В ЦЗ раньше играли все сильнейшие юги

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