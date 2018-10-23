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    Какой вы футболист?

    «Спартак» в текущем сезоне проиграл лишь однажды, когда Глушаков был на поле

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в текущем сезоне принял участие в восьми матчах всех турниров.

    Красно-белые проиграли лишь один матч из указанных восьми. В ней полузащитник вышел на поле на 79-й минуте встречи.

    Без Глушакова в составе «Спартак» повел также восемь игр. Полная статистика – в твиттере «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир

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    23.10.2018 19:51
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 24 октября 2018, 15:33

      Эх-ма-тру-ля-ля! Ладно. Расскажу вам своё ИМХО.
      Каррера - хороший человек. Душевный. Честный. И дочки у него такие же. Хорошие.
      Но тренер Каррера весьма посредственный. Тактически команда при Каррере была совсем не лучше, чем при Аленичеве. Другое дело, что при Аленичеве команда была трусливая. Отсюда позорное поражение от киприотов. При Каррере команда стала смелой, но тактически осталась убогой (промесо-зависимой). Отсюда погром в Ливерпуле.
      Тем не менее, все вышеперчисленное не отменяет вывода о том что Глушак - иуда и провокатор. Чем быстрее эту мразь пнут из команды, тем быстрее начнет вырисовываться перспектива. Может, еще и за чемпионство получится побороться.

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 11:19

      Из этих восьми игр нет ни одной в которой Глушаков показал хорошую игру.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > zigbert 24 октября 2018, 11:39

      Что бы это уточнить нужно Бубновскую статистику применить.Игру опорника на глаз сложно оценить.

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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 24 октября 2018, 09:53

      Как говорится, есть три вида лжи: обыкновенная ложь, наглая ложь и статистика. У Вас там блокнотик с крылатыми выражениями где-то припрятан, Наиль Камильевич? )))

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      Рейтинг: +3609

      александр п > momwig_ 24 октября 2018, 11:36

      Это когда подтасовывают,статистика это серьёзный раздел математики ,при помощи которого делается масса научных открытий.В данном случае всё очевидно.

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      Рейтинг: +5241

      Каратель 24 октября 2018, 04:23

      Какие же мелочные и никчемные журношлюшки на бомбардире,лишь бы что то написать и попиариться на фоне Спартака
      P.S:если на бомбардира не хотят чтобы его поливали грязью целиком,то пусть журналюги подписываются

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      Рейтинг: +10576

      ivany4 24 октября 2018, 00:47

      Статистика ни о чем.
      Во первых, игра игре рознь.
      Во вторых, есть капитан, а есть исполняющий обязанности. Так вот глушак, из капитанов перешел в серые кардиналы.
      В третьих, глушак один - ноль. Соответственно есть друзья-сообщники и крыша в руководстве клуба.
      Видимо дочь Карреры, знает от отца про глушака больше, чем мы вместе взятые.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 24 октября 2018, 00:46

      Вопрос не в том, сколько он сыграл матчей, вопрос в том - на каком уровне он сыграл?
      Кстати, именно после его появления с Ахматом Спартак пропустил второй гол.

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      Рейтинг: +1282

      Sky Spartak 23 октября 2018, 22:01

      Теперь пиарят Мудлака...деньги Измайлова до всех донесут,что он теперь капитаном должен быть...

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      Рейтинг: +188

      gera64 23 октября 2018, 21:35

      Отвалите от Глушакова, он че один чтоли Карреру уволил? Там почти вся команда пешком ходила. Кто заставлял Карреру ставить Петковича, Комбарова и Кутепова? Ну наверно Глушаков...

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > gera64 23 октября 2018, 21:54

      Действительно,фигли о чертополохе говорить ....,он даже осуждения не заслуживает.... черт,он и в Миллерово черт!!!!

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > gera64 23 октября 2018, 22:08

      Мы просто хотим что бы в нашем клубе не было го*на! Выгнать там надо многих, но глушак как бы предводитель и зачинщик

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 23 октября 2018, 21:06

      Забавно будет,если в четверг возьмут,да выиграют на выезде. С капитанской повязкой Глушак отдаёт победный голевой пас Ещенко(или наоборот).

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Агасфер 23 октября 2018, 21:16

      Так это может продлиться не одну игру. На эмоциях,могут и 2-3 игры зацепить..,а вот дальше.... хотя,не впечатляет наличие такого персонажа в команде.

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Persona_non_Grata 23 октября 2018, 21:55

      Весь порыв-1-2 игры..,вряд ли,больше....

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      Рейтинг: +222

      johnny983 23 октября 2018, 20:54

      Хех... Хорошая попытка:)

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