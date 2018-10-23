«Спартак» в текущем сезоне проиграл лишь однажды, когда Глушаков был на поле

Эх-ма-тру-ля-ля! Ладно. Расскажу вам своё ИМХО.
Каррера - хороший человек. Душевный. Честный. И дочки у него такие же. Хорошие.
Но тренер Каррера весьма посредственный. Тактически команда при Каррере была совсем не лучше, чем при Аленичеве. Другое дело, что при Аленичеве команда была трусливая. Отсюда позорное поражение от киприотов. При Каррере команда стала смелой, но тактически осталась убогой (промесо-зависимой). Отсюда погром в Ливерпуле.
Тем не менее, все вышеперчисленное не отменяет вывода о том что Глушак - иуда и провокатор. Чем быстрее эту мразь пнут из команды, тем быстрее начнет вырисовываться перспектива. Может, еще и за чемпионство получится побороться.
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в текущем сезоне принял участие в восьми матчах всех турниров.
Красно-белые проиграли лишь один матч из указанных восьми. В ней полузащитник вышел на поле на 79-й минуте встречи.
Без Глушакова в составе «Спартак» повел также восемь игр. Полная статистика – в твиттере «Бомбардира».
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— Бомбардир (@bombardir_ru) 23 октября 2018 г.