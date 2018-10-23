«Спартак» в текущем сезоне проиграл лишь однажды, когда Глушаков был на поле

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в текущем сезоне принял участие в восьми матчах всех турниров.

Красно-белые проиграли лишь один матч из указанных восьми. В ней полузащитник вышел на поле на 79-й минуте встречи.

Без Глушакова в составе «Спартак» повел также восемь игр. Полная статистика – в твиттере «Бомбардира».