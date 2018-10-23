РПЛ в четвертый раз в сезоне признала Чалова лучшим игроком тура

Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал лучшим игроком 11-го тура РПЛ.

За 20-летнего футболиста проголосовало 6939 человек (48,96%). На втором месте расположился форвард «Спартака» Зе Луиш (2 563, 18,08%), третье досталось нападающему «Зенита» Артeму Дзюбе (1 878, 13,25%).

В матче с «Анжи» (2:0) Чалов отметился голом. Федор уже в четвертый раз в этом сезоне завоевывает звание лучшего игрока тура.

Всего в текущем чемпионате России Чалов провел 11 встреч, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.