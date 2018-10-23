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    Какой вы футболист?

    РПЛ в четвертый раз в сезоне признала Чалова лучшим игроком тура

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал лучшим игроком 11-го тура РПЛ.

    За 20-летнего футболиста проголосовало 6939 человек (48,96%). На втором месте расположился форвард «Спартака» Зе Луиш (2 563, 18,08%), третье досталось нападающему «Зенита» Артeму Дзюбе (1 878, 13,25%).

    В матче с «Анжи» (2:0) Чалов отметился голом. Федор уже в четвертый раз в этом сезоне завоевывает звание лучшего игрока тура.

    Всего в текущем чемпионате России Чалов провел 11 встреч, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.

    Источник: РПЛ

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    23.10.2018 16:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 10:23

      Закономерно.

      1
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      Рейтинг: +979

      directorpg 23 октября 2018, 20:48

      Плюс и мой голос.

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 23 октября 2018, 19:41

      давай,молодой,твори историю..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 23 октября 2018, 18:59

      согласен

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 23 октября 2018, 18:29

      Далеко может пойти, если не зазвездится. Удачи парню......

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 октября 2018, 18:12

      Ну что ж, справедливое решение.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 октября 2018, 17:12

      Самое главное, чтобы С.Черчесов не трогал Ф.Чалова, пусть он играет в ЦСКА, а
      то испортит парня. Пусть игрок обрастет "жирком" в смысле опытом, а там будет
      видно, быть ему в сборной и с каким тренером.

      1
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 23 октября 2018, 17:09

      называют только москалей и питер других игроков нет .кокорина надо было назвать

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > латунный сепаратист 23 октября 2018, 18:10

      Потому, что заслуженно.

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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > vladimir-7 23 октября 2018, 21:19

      может и заслужено но играют 16 клубов а выбор как всегда

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