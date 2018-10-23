Бушманов ушел с поста молодежной сборной России

РФС объявил об уходе Евгения Бушманова с поста главного тренера молодежной сборной России. Сотрудничество прекращено по взаимному согласию сторон.

Ранее специалист на смог вывести российскую молодежку на чемпионат Европы-2019 (U21), не сумев выйти из отборочной группы с Австрией, Сербией, Арменией, Македонией и Гибралтаром.

«Данное решение принято в том числе и по итогам заседания Технического комитета РФС, на котором результаты выступления молодежной сборной России в отборочном цикле Чемпионата Европы 2019 года признаны неудовлетворительными», – говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Бушманов возглавлял молодежную сборную России с января 2017 года.