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    Какой вы футболист?

    Бушманов ушел с поста молодежной сборной России

    РФС объявил об уходе Евгения Бушманова с поста главного тренера молодежной сборной России. Сотрудничество прекращено по взаимному согласию сторон.

    Ранее специалист на смог вывести российскую молодежку на чемпионат Европы-2019 (U21), не сумев выйти из отборочной группы с Австрией, Сербией, Арменией, Македонией и Гибралтаром.

    «Данное решение принято в том числе и по итогам заседания Технического комитета РФС, на котором результаты выступления молодежной сборной России в отборочном цикле Чемпионата Европы 2019 года признаны неудовлетворительными», – говорится в сообщении пресс-службы РФС.

    Бушманов возглавлял молодежную сборную России с января 2017 года.

    Источник: РФС

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    23.10.2018 14:52
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +449

      Сенситив 23 октября 2018, 17:23

      кажется жизнь налаживается, теперь бы молодёжке толкового главного подобрать...))

      0
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 23 октября 2018, 16:28

      Жека, сантехник жэка

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 23 октября 2018, 16:03

      Предлагаю сюжет для фильма: Женя, узнав эту новость и абсолютно уверуя в своей правоте по поводу провального отбора, идет в кабак, чтоб залить горе. Там он встречает изрядно грустных Карреру и Тихонова. Завязывается разговор о "спартаковском прошлом". Сидевший за соседним столом чиновник среднего звена, делает им замечание за сектанские наклонности, они пытаются оправдаться и случайно разбивают ему голову о барную стойку. Они попадают в СИЗО №2 по Москве. Начальник изолятора является ярым болельщиком Динамо и руководит командой местных сотрудников. Он предлагает этой группе тренеров возглавить команду временно арестованных. Но т.к. там содержится пара футболистов, некогда игравших за сборную России, вертухая ждет неожиданный поворот...

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 23 октября 2018, 15:23

      это было прогнозируемо!!!

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 23 октября 2018, 15:20

      Не так часто нас радуют хорошими новостями.

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 23 октября 2018, 15:09

      Как бы этого кандидата Федун не пригласил....

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > ZenitGunner 23 октября 2018, 15:26

      А Федуну пофиг....,лишь бы,очень бюджетненько

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 23 октября 2018, 14:57

      Неужели

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