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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Сокамерник Кокорина носит футболку «Спартака». Он обвиняется в злостной неуплате алиментов

    Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал о сокамернике форварда «Зенита» Александра Кокорина. Недавно футболиста перевели в общую камеру СИЗО после карантина.

    «Его зовут Дмитрий. Ему около 30 лет, живет в Москве, хотя родился во Владимирской области. До заключения работал менеджером в компании. Это очень интеллигентный человек с доброй душой, а не какой-то опасный преступник. В прошлом он также не был судим. Дмитрий был задержан в ходе рейда по поимке граждан, находящихся в розыске. Обвиняется в злостной неуплате алиментов, хотя вину и не признает. По его словам, произошла ошибка судебных приставов, которая и привела к заключению под стражу. Как мне стало известно, бывшая жена готова отказаться от своих притязаний, так как положенную сумму он уже выплатил. Мы с коллегами подсказали, что необходимо обратиться в прокуратуру, хотя руководство СИЗО посоветовало этого не делать. К сожалению, мелочи могут привести к подобным печальным последствиям.

    Они неплохо ладят друг с другом. В их встрече присутствует доля иронии. Кокорин – футболист «Зенита», а Дмитрий вынужден надевать футболку московского «Спартака», так как сменную одежду ему никто не передал.

    Кокорин после перевода в общую камеру иногда ведет себя несколько настороженно. Но это последствия небольшой болезни. Александр немного простыл, хотя предпочитает об этом не распространяться», – рассказал Мельников.

    «Зенит» и «Краснодар» реагируют на дело Кокорина и Мамаева абсолютно по-разному

    Источник: RT

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    23.10.2018 11:06
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +36

      корабел 26 октября 2018, 11:10

      Сашу выпороть и отпустить. И пусть вкалывает до посинения в Зените, а не жиреет на тюремной койке.

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 23 октября 2018, 21:26

      Это не Глушаков там с ним в камере??? Неуплата алиментов, футболка Спартака...

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      Рейтинг: +1170

      Argon 23 октября 2018, 17:55

      ))) сразу вспомнилась сценка из Нашей раши про болел на больничных койках. Ждем продолжения.

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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > Argon 23 октября 2018, 20:03

      Помню:
      "- "Москвич" - г*но и "Нева" тоже г*но. А чемпион - Локомотив!"

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 октября 2018, 17:28

      и вправду сизо это как большой театр все там тоже интилегентные и культурные

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      Рейтинг: +161

      sky-pa 23 октября 2018, 17:04

      Злорадствуют здесь те, кто от тюрьмы, как и от сумы, навсегда зарекся...

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      Рейтинг: +2009

      DMитрий 23 октября 2018, 17:04

      А Кокорин оттого и простыл, что вообще без футболки. Спартаковскую одевать контракт не позволяет, Зенитовскую опозорил, а остальные "финансово не могут потянуть". Король-то ГОЛЫЙ!

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 23 октября 2018, 16:57

      Чистить туалет - это воспитание,
      Майка Спартака - это наказание.

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 23 октября 2018, 15:55

      Скорей всего какой нибудь бомж этот Дима , для которого камера лучшее жилье.

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      Рейтинг: +1328

      ruded 23 октября 2018, 14:13

      Кока не устанет повторять....))))

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      Рейтинг: +4436

      ЮНик 23 октября 2018, 14:09

      Неплательщик алиментов? А почему же не футболку Локо с физиономией "самого вежливого отца" Тарасова?

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > ЮНик 23 октября 2018, 14:56

      Потому,что в Спартаке,есть свой "любящий отец"-Глушак

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