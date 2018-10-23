Сокамерник Кокорина носит футболку «Спартака». Он обвиняется в злостной неуплате алиментов

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал о сокамернике форварда «Зенита» Александра Кокорина. Недавно футболиста перевели в общую камеру СИЗО после карантина.

«Его зовут Дмитрий. Ему около 30 лет, живет в Москве, хотя родился во Владимирской области. До заключения работал менеджером в компании. Это очень интеллигентный человек с доброй душой, а не какой-то опасный преступник. В прошлом он также не был судим. Дмитрий был задержан в ходе рейда по поимке граждан, находящихся в розыске. Обвиняется в злостной неуплате алиментов, хотя вину и не признает. По его словам, произошла ошибка судебных приставов, которая и привела к заключению под стражу. Как мне стало известно, бывшая жена готова отказаться от своих притязаний, так как положенную сумму он уже выплатил. Мы с коллегами подсказали, что необходимо обратиться в прокуратуру, хотя руководство СИЗО посоветовало этого не делать. К сожалению, мелочи могут привести к подобным печальным последствиям.

Они неплохо ладят друг с другом. В их встрече присутствует доля иронии. Кокорин – футболист «Зенита», а Дмитрий вынужден надевать футболку московского «Спартака», так как сменную одежду ему никто не передал.

Кокорин после перевода в общую камеру иногда ведет себя несколько настороженно. Но это последствия небольшой болезни. Александр немного простыл, хотя предпочитает об этом не распространяться», – рассказал Мельников.

«Зенит» и «Краснодар» реагируют на дело Кокорина и Мамаева абсолютно по-разному