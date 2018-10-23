Обляков: «Нам будет непросто, но и «Рому» ждет нелегкий матч»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков считает, что присутствие в Риме дисквалифицированного Игоря Акинфеева положительно скажется на команде перед матчем с «Ромой» в Лиге чемпионов.

«Акинфеев – лучший вратарь России, и без него команде будет еще тяжелее. Но у нас в составе есть молодые голкиперы хорошего уровня. Вероятнее всего, место в воротах займет Помазун. Ему просто нужно почувствовать уверенность в своих силах, и все будет хорошо.

В ЦСКА нет слабых вратарей. А присутствие Акинфеева в Риме должно нам помочь. Он может найти нужные слова, подсказать что-то команде, даже не выходя на футбольное поле.

Смотрел матчи «Ромы» на старте сезона. Тогда они смотрелись не очень уверенно, потом выправили ситуацию, но в последнем туре внутреннего чемпионата вновь проиграли.

Однако все прекрасно знают, что это сильная команда, одна из лучших в Италии. Понимаем, что нам будет непросто, но и нашего соперника ждет нелегкий матч. Надеюсь, игра получится интересной», – рассказал Обляков.

Матч третьего тура Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА пройдет во вторник, 23 октября, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.