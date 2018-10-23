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    Обляков: «Нам будет непросто, но и «Рому» ждет нелегкий матч»

    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков считает, что присутствие в Риме дисквалифицированного Игоря Акинфеева положительно скажется на команде перед матчем с «Ромой» в Лиге чемпионов.

    «Акинфеев – лучший вратарь России, и без него команде будет еще тяжелее. Но у нас в составе есть молодые голкиперы хорошего уровня. Вероятнее всего, место в воротах займет Помазун. Ему просто нужно почувствовать уверенность в своих силах, и все будет хорошо.

    В ЦСКА нет слабых вратарей. А присутствие Акинфеева в Риме должно нам помочь. Он может найти нужные слова, подсказать что-то команде, даже не выходя на футбольное поле.

    Смотрел матчи «Ромы» на старте сезона. Тогда они смотрелись не очень уверенно, потом выправили ситуацию, но в последнем туре внутреннего чемпионата вновь проиграли.

    Однако все прекрасно знают, что это сильная команда, одна из лучших в Италии. Понимаем, что нам будет непросто, но и нашего соперника ждет нелегкий матч. Надеюсь, игра получится интересной», – рассказал Обляков.

    Матч третьего тура Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА пройдет во вторник, 23 октября, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: «Известия»

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    23.10.2018 08:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 23 октября 2018, 17:24

      ********, для начала, нужно научиться голевые моменты реализовывать, а уж потом базарить

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      Рейтинг: +301

      23igkra 23 октября 2018, 10:10

      Надо просто забивать

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > 23igkra 23 октября 2018, 12:42

      ...и не пропускать ни одного гола.

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