Влашич хочет играть в чемпионате Испании

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич оценил перспективы на переход в один из европейских чемпионатов.

«Когда-нибудь я бы хотел поиграть в чемпионате Испании. Там очень техничный футбол. Эта лига остается лучшей на протяжении последних 10 лет. Все клубы Примеры стараются играть в футбол.

Англия? Там играют только первые пять-шесть клубов, которые тренируют иностранцы, такие как Гвардиола или Клопп. Остальные же сидят в обороне, делают ставку на физику, это не мой футбол.

Серия A? Я разговаривал со своими соотечественниками, которые выступают в Италии. У них мало свободы, но зато больше времени уделяется тактике. Никто не может быть уверенным, что заиграет в Серии А. Так что я думаю, что, по крайней мере до 25-26 лет, не буду принимать предложения из Италии», – заявил Влашич.

Ранее сообщалось, что летом футболист мог оказаться в «Интере».