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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Влашич хочет играть в чемпионате Испании

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич оценил перспективы на переход в один из европейских чемпионатов.

    «Когда-нибудь я бы хотел поиграть в чемпионате Испании. Там очень техничный футбол. Эта лига остается лучшей на протяжении последних 10 лет. Все клубы Примеры стараются играть в футбол.

    Англия? Там играют только первые пять-шесть клубов, которые тренируют иностранцы, такие как Гвардиола или Клопп. Остальные же сидят в обороне, делают ставку на физику, это не мой футбол.

    Серия A? Я разговаривал со своими соотечественниками, которые выступают в Италии. У них мало свободы, но зато больше времени уделяется тактике. Никто не может быть уверенным, что заиграет в Серии А. Так что я думаю, что, по крайней мере до 25-26 лет, не буду принимать предложения из Италии», – заявил Влашич.

    Ранее сообщалось, что летом футболист мог оказаться в «Интере».

    Источник: Calciomercato

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    23.10.2018 08:08
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 23 октября 2018, 12:40

      Нет

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 23 октября 2018, 10:29

      Если продолжит забивать и отдавать в ЛЧ то может скоро уехать именно в Испанию!!!

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 23 октября 2018, 09:34

      грамотно рассуждает,но все решат как обычно деньги...

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Михаил Шевченко 23 октября 2018, 12:23

      Рассуждает действительно очень грамотно, но вопрос переходов будет
      решаться клубом, которому принадлежит Н.Влашич.

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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 23 октября 2018, 09:04

      Здраво мыслит

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      Рейтинг: +137

      coocoo 23 октября 2018, 08:38

      В общем прав он... по поводу Англии и Испании, в Испании даже 16-й клуб лиги может показать привлекательный футбол

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