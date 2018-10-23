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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Орещук: «Хохлов совершит невозможное, если в этом сезоне выведет команду в Европу»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук отметил настрой команды в игре с «Зенитом».

    Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Зенит» завершился со счетом 1:0.

    – Перед Хохловым поставили цель пробиться в еврокубки. Реально?

    – Он совершит невозможное, если уже в этом сезоне выведет команду в Европу. Игроки у него хорошие, вот только обойма совсем небольшая. Лидерам нет равноценной замены. Сейчас для «Динамо» главное – к зимнему перерыву подняться в таблице повыше. Ну а потом взять пару-тройку опытных футболистов. Как раз под задачу.

    В воскресенье вся команда играла за Хохлова. Вы обратили внимание, куда побежали игроки «Динамо», едва прозвучал финальный свисток? Все рванули к лавочке, чтоб поздравить Диму.

    Такое отношение футболистов дорогого стоит. Это лишний раз доказывает, что в «Динамо» великолепный коллектив. Пусть по подбору игроков команда сейчас уступает тому же «Зениту», зато с характером у ребят порядок.

    – За счет него и вырвали победу?

    – Сто процентов! Чувствовалось, пацаны вышли как на последний бой. Желание победить било через край. Плюс, конечно, помогло удаление Дриусси. Играть почти час в меньшинстве очень тяжело.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.10.2018 07:43
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 23 октября 2018, 14:26

      Утопия!
      Сначала богатенький спонсор , потом все остальное !

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      Рейтинг: +1023

      Нас Много 23 октября 2018, 14:23

      Я за Дмитрия, но Динамо в этом сезоне в Европу - это навряд ли.

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 23 октября 2018, 13:40

      Для Динамо будет успехом остаться в РПЛ.

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 23 октября 2018, 12:02

      С таким скучным динамовским футболом невозможное хохлову не светит. А вот отставка вполне возможна )

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      Рейтинг: +616

      smersh45 23 октября 2018, 11:50

      Плюс, конечно, помогло судейство - так вернее

      0
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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 23 октября 2018, 11:40

      Так за тренера надо биться не только с Зенитом, но и с Анжи и Крыльями, очки за всех одинаково дают.

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 23 октября 2018, 10:53

      Динамо - народный форум не смехопанорама.

      0
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      Рейтинг: +1236

      омск55 23 октября 2018, 10:29

      Шанс у Динамо есть только в ФНЛ, победили Зенит и сразу фантазировать начали

      2
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      Рейтинг: +5519

      _Marqella_ 23 октября 2018, 10:06

      Шансов у Динамо выйти в Европу - ноль )))

      1
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 23 октября 2018, 09:15

      Молодцы!! Есть стержень!

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