Орещук: «Хохлов совершит невозможное, если в этом сезоне выведет команду в Европу»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук отметил настрой команды в игре с «Зенитом».

Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Зенит» завершился со счетом 1:0.

– Перед Хохловым поставили цель пробиться в еврокубки. Реально?

– Он совершит невозможное, если уже в этом сезоне выведет команду в Европу. Игроки у него хорошие, вот только обойма совсем небольшая. Лидерам нет равноценной замены. Сейчас для «Динамо» главное – к зимнему перерыву подняться в таблице повыше. Ну а потом взять пару-тройку опытных футболистов. Как раз под задачу.

В воскресенье вся команда играла за Хохлова. Вы обратили внимание, куда побежали игроки «Динамо», едва прозвучал финальный свисток? Все рванули к лавочке, чтоб поздравить Диму.

Такое отношение футболистов дорогого стоит. Это лишний раз доказывает, что в «Динамо» великолепный коллектив. Пусть по подбору игроков команда сейчас уступает тому же «Зениту», зато с характером у ребят порядок.

– За счет него и вырвали победу?

– Сто процентов! Чувствовалось, пацаны вышли как на последний бой. Желание победить било через край. Плюс, конечно, помогло удаление Дриусси. Играть почти час в меньшинстве очень тяжело.