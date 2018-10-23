Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Гвардиола: «Буду честен, «Манчестер Сити» еще не готов к победе в Лиге чемпионов»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола положительно оценил старт своей команды в текущем сезоне.

    «Положительно оцениваю старт в чемпионате Англии. В Лиге чемпионов у нас также неплохая ситуация. Я доволен всем, за исключением первых 45 минут игры с «Лионом». Каждый день мы следим за тем, как работают наши футболисты на тренировках.

    Готовность к победе в Лиге чемпионов? Я родился в Барселоне и делал там первые шаги в футболе. Побеждать – в моей крови. Футбол – это игра, мы не всегда будем выигрывать. Одного желания недостаточно. Нужен опыт, нужны определенные обстоятельства.

    Буду честен, поэтому скажу, что чувствую сейчас: мы еще не готовы. Мы будем работать и обязательно сделаем все, чтобы выиграть», – сказал Гвардиола.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Манчестер Сити» состоится во вторник, 23 октября, в 22:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2018 07:30
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 23 октября 2018, 14:25

      Не занижай уровень Ман Сити Пеп. Все возможно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 23 октября 2018, 11:20

      Реал в этом году тоже не готов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 23 октября 2018, 09:54

      Хотя бы ответил честно))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 23 октября 2018, 09:46

      На всякий случай готовит пути отхода в случае неудачи. А вообще после таких слов можно увольнять.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 23 октября 2018, 08:36

      МС выиграет ЛЧ только при помощи судей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 23 октября 2018, 08:21

      Сколько надо денег, чтобы ты взял лч? Каких игроков надо?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1163

      SaveAS 23 октября 2018, 07:34

      В данный момент, когда Барса и Реал ослаблены, Ман.сити готов к победе в ЛЧ

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11