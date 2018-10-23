Ахметов: «Будет непросто без Акинфеева. Но мы сделаем все, чтобы выиграть у «Ромы»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов считает, что и без дисквалифицированного Игоря Акинфеева команда может бороться за победу с «Ромой» в матче Лиги чемпионов.

«Что касается «Ромы», то мы постараемся разобрать их игру и хорошо подготовиться к предстоящей встрече.

Безусловно, будет непросто без Акинфеева, он наш лидер. Но мы сделаем все, чтобы выиграть», – сказал Ахметов.

Матч третьего тура Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА пройдет во вторник, 23 октября, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.