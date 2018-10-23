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    Ахметов: «Будет непросто без Акинфеева. Но мы сделаем все, чтобы выиграть у «Ромы»

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов считает, что и без дисквалифицированного Игоря Акинфеева команда может бороться за победу с «Ромой» в матче Лиги чемпионов.

    «Что касается «Ромы», то мы постараемся разобрать их игру и хорошо подготовиться к предстоящей встрече.

    Безусловно, будет непросто без Акинфеева, он наш лидер. Но мы сделаем все, чтобы выиграть», – сказал Ахметов.

    Матч третьего тура Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА пройдет во вторник, 23 октября, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: «Известия»

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    23.10.2018 06:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 23 октября 2018, 16:45

      наивный

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 23 октября 2018, 13:46

      всё по делу.Коротко и ясно. Так держать..

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 октября 2018, 13:19

      Помните, что не зря судья дал две желтые карточки капитану команды, за его
      возмущение по-поводу грубой игры против нашего защитника. Российские
      клубы не любят за рубежом, не давайте судьям повода наказывать команду.
      ЦСКА, удачи и желаем победы!

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