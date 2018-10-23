Обамеянг оформил дубль к 5-й минуте на поле. Варди в концовке убежал в раздевалку

«Арсенал» обыграл «Лестер» в рамках 9-го тура чемпионата Англии – 3:1.

Второй и третий мячи лондонского клуба забил нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. На 61-й минуте встречи габонец сменил защитника Штефана Лихштайнера, а забил на 63-й 66-й.

На 85-й минуте форвард гостей Джейми Варди убежал с поля «Эмирейтс», оставив команду вдесятером.

twit text — Hasan (@Hasan_Al_Jarrah) 22 октября 2018 г.

twit text — Gully Burrows (@gullyburrows93) 22 октября 2018 г.