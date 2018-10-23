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    Какой вы футболист?

    Обамеянг оформил дубль к 5-й минуте на поле. Варди в концовке убежал в раздевалку

    «Арсенал» обыграл «Лестер» в рамках 9-го тура чемпионата Англии – 3:1.

    Второй и третий мячи лондонского клуба забил нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. На 61-й минуте встречи габонец сменил защитника Штефана Лихштайнера, а забил на 63-й 66-й.

    На 85-й минуте форвард гостей Джейми Варди убежал с поля «Эмирейтс», оставив команду вдесятером.

    Источник: Twitter

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    23.10.2018 00:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 23 октября 2018, 13:29

      Пусть пишет объяснительную.

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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 23 октября 2018, 09:58

      Наверное живот прихватило,хорошо ещё что он в этот момент на поле был,а не в лифте застрял)

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 23 октября 2018, 04:18

      Убежал, потому что устал

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      Рейтинг: +2291

      Maxi_7 23 октября 2018, 00:31

      Варди может быть......живот прихватило......с каждым бывает))

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Maxi_7 23 октября 2018, 07:42

      Тоже об этом подумал, тем более у него походка какая-то неровная была.
      Дело житейское вобщем)

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > Maxi_7 23 октября 2018, 07:54

      точно живот)) и корчился так, ну как бывает прихватывает))

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