Kicker: «Бавария» готова отдать 60 миллионов за Фекира

Издание Kicker сообщило об интересе «Баварии» к полузащитник «Лиона» Набилю Фекиру.

По данным источника, в мюнхенском клубе обратили внимание на после встречи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» – «Шахтер» (2:2), в котором игрок провел на поле весь матч и отметился результативной передачей.

Сообщается, что на Фекира также претендует «Ливерпуль». Сумма, которую «Бавария» готова отдать за хавбека, – 60 миллионов евро.

Фекир является воспитанником лионского клуба и подписал взрослый контракт в июле 2013-го года. В текущем сезоне он забил три гола и отдал три результативные передачи в восьми играх всех турниров. Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов.