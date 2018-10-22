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    Kicker: «Бавария» готова отдать 60 миллионов за Фекира

    Издание Kicker сообщило об интересе «Баварии» к полузащитник «Лиона» Набилю Фекиру.

    По данным источника, в мюнхенском клубе обратили внимание на после встречи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» – «Шахтер» (2:2), в котором игрок провел на поле весь матч и отметился результативной передачей.

    Сообщается, что на Фекира также претендует «Ливерпуль». Сумма, которую «Бавария» готова отдать за хавбека, – 60 миллионов евро.

    Фекир является воспитанником лионского клуба и подписал взрослый контракт в июле 2013-го года. В текущем сезоне он забил три гола и отдал три результативные передачи в восьми играх всех турниров. Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов.

    Источник: Kicker

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    22.10.2018 20:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2343

      CSKA471 22 октября 2018, 21:12

      По нынешним меркам он Набиль стоит горааздо больше ~ 120€ , топовый футболист

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