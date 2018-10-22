Моуринью: «Я не возглавлю «Реал» во второй раз. Мое будущее – в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что не вернется в «Реал».

Сегодня СМИ сообщили, что президент мадридцев Флорентино Перес хочет видеть португальского специалиста в команде.

«Возможно ли, что я во второй раз стану главным тренером «Реала»? Нет. Мое будущее здесь. У меня есть контракт и до его окончания я думаю только о «Манчестер Юнайтед». Я счастлив остаться здесь подольше», – сказал Моуринью.

Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год, выиграв с командой чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.