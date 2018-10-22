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    Какой вы футболист?

    Моуринью: «Я не возглавлю «Реал» во второй раз. Мое будущее – в «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что не вернется в «Реал».

    Сегодня СМИ сообщили, что президент мадридцев Флорентино Перес хочет видеть португальского специалиста в команде.

    «Возможно ли, что я во второй раз стану главным тренером «Реала»? Нет. Мое будущее здесь. У меня есть контракт и до его окончания я думаю только о «Манчестер Юнайтед». Я счастлив остаться здесь подольше», – сказал Моуринью.

    Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год, выиграв с командой чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.

    Источник: The Guardian

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    22.10.2018 18:35
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 25 октября 2018, 01:17

      *******....поскорее...

      0
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      Рейтинг: +24

      lass13 22 октября 2018, 23:00

      ага мы тебе поверили

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 22 октября 2018, 21:27

      Нет у тебя, Моур, уже никакого будущего.Не льсти себе. Твой "автобус" давно остался в прошлом и его постоянно обгоняют современные футбольные "болиды".Остается сплошное словоблудие,кривляния,скандалы...

      0
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 22 октября 2018, 19:44

      наблюдая последние успехи Жозе,приглашения второй раз возглавить Реал не последует.Перес и первым разом был сыт.

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 22 октября 2018, 19:35

      Кто-то песню раньше пел .что не возглавит клуб изх Англии кроме Челси, цена твоим словам, как мое гавн0 и то, гавн0 мое дороже стоит

      1
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 22 октября 2018, 19:22

      Одно знаю точно, что в россии ты окажешься точно, зенит или спартак подпишут тебя)) ты как тренер ничего из себя не представляешь

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > BlackMurder 22 октября 2018, 19:45

      Это великий тренер,но годы идут,новых идей всё меньше.Молодые конкуренты изучили досконально.Энергетики зажигающей игроков уже не хватает.Не давно упал на ровном месте,мужик сжёг себя дотла.Романцев честно признался ,что дальше в таком напряжении жить не может.

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      Рейтинг: +12395

      DeStar 22 октября 2018, 19:01

      Боже мой я тебя обожаю! не меняй свое мнение никогда! у тебя есть принципы! держись их! мужик! иди нах !

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 22 октября 2018, 19:00

      Да по моему уже пора признать свою импотенцию в этом клубе...

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 22 октября 2018, 18:41

      Оговорочка по Фрейду, про контракт и мысли в связи с этим только о МЮ...

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