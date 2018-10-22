Перес хочет видеть Моуринью главным тренером «Реала»

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги может покинуть свой пост в ближайшее время.

Президент мадридцев Флорентино Перес не будет увольнять испанца накануне матча третьего тура Лиги чемпионов с чешской «Викторией», но готов сделать это перед игрой 10-го тура Примеры против «Барселоны» (воскресенье, 28 октября).

Идеальным кандидатом на замену Лопетеги Перес видит главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год и выиграл с ним чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.