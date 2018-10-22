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    Какой вы футболист?

    Перес хочет видеть Моуринью главным тренером «Реала»

    Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги может покинуть свой пост в ближайшее время.

    Президент мадридцев Флорентино Перес не будет увольнять испанца накануне матча третьего тура Лиги чемпионов с чешской «Викторией», но готов сделать это перед игрой 10-го тура Примеры против «Барселоны» (воскресенье, 28 октября).

    Идеальным кандидатом на замену Лопетеги Перес видит главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год и выиграл с ним чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.

    Источник: El Chiringuito

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    22.10.2018 13:59
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 23 октября 2018, 00:46

      В СПАРТАК ЕГО!!!!!

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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 22 октября 2018, 19:54

      если кого и хочет видеть Перес тренером,так это-Зизу.но..это уже в прошлом.

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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 22 октября 2018, 18:14

      Если к примеру Зидан Проявил бы себя в М Ю то Перес и Задану жить не дал бы он всегда такой не себе не людям. Когда Перес здохнит от старости скажите

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      Рейтинг: +12395

      DeStar 22 октября 2018, 16:56

      ну нет ну ты че совсем даун?!

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 22 октября 2018, 14:44

      Пусть забирет в МЮ буду только рады

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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 22 октября 2018, 14:35

      Перес мои мысли читает, вчера об этом писал)

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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр 22 октября 2018, 14:30

      Перес конченный

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 октября 2018, 14:29

      Забирайте с потрохами выплатив неустойку МЮ за Маура. Мы будем только рады. В придачу можете и Санчеса забрать, за условную сумму или даже бесплатно.

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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > СуперПАВ9 22 октября 2018, 18:15

      За собой и за словами следи даун ты сам хоть во дворе играешь проститут. Что на словах Лев Толстой в деле х у й пустой

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 октября 2018, 14:20

      Бред. Моура ещё не выгнали из МЮ. Сам он оттуда не уйдёт. За такой короткий промежуток времени такие финты не проворачиваются.
      А Моур в Реале - это хорошо, давно мы их 5-0 не обыгрывали)) Если это правда, то Перес отжигает, конечно. Моур сейчас едва ли лучше Лопетеги.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 22 октября 2018, 14:09

      Экономит деньги для знающего тренера похоже, суть в том что Лопетеги был обречен потому что системных игроков как Роналду ему так и не купили, а Бензнема и Бэйл не могут стать таковыми, Реалу нужен Азар Кейн и Моур и дело пойдет...

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