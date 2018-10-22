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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Глава судейского департамента РФС: «Передайте Семину, что я за внедрение VAR»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что выступает за внедрение в Премьер-лиге системы видепомощи арбитрам (VAR).

    «Прошу всех работников СМИ передать Юрию Семину мои слова: Юрий Павлович, я за внедрение VAR!

    Он постоянно спрашивает, почему я не говорю о необходимости новых технологий. Так что решил сказать об этом публично», – заявил Егоров.

    Ранее стало известно, что система VAR может появиться в РПЛ с сезона-2019/20.

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.10.2018 17:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1532

      starche 23 октября 2018, 00:14

      Хватит трепаться, внедряйте! Правда судьям будет труднее набивать свои лопатники.

      1
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 22 октября 2018, 18:30

      Передайте Егорову, пусть не играет на публику и не сверкает своей вставной челюстью, с вещи делает...

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 октября 2018, 18:16

      Наверно Егоров узнал как подмухлевать с ВАП, чтобы опять денежки текли, потому и согласился. Не верю я ему.

      2
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      Рейтинг: +18117

      ilichkadr 22 октября 2018, 18:00

      А самому сказать (позвонить) Палычу должность не позволяет?

      2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 22 октября 2018, 17:44

      а как же судьи спартаку подсуживать будут

      1
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