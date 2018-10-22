Глава судейского департамента РФС: «Передайте Семину, что я за внедрение VAR»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что выступает за внедрение в Премьер-лиге системы видепомощи арбитрам (VAR).

«Прошу всех работников СМИ передать Юрию Семину мои слова: Юрий Павлович, я за внедрение VAR!

Он постоянно спрашивает, почему я не говорю о необходимости новых технологий. Так что решил сказать об этом публично», – заявил Егоров.

Ранее стало известно, что система VAR может появиться в РПЛ с сезона-2019/20.