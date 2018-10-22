Назаров спел песню о Каррере: «Благодарю тебя за сладкое золото. Прощай, и бог с тобой»

Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров песней попрощался с главным тренером команды Массимо Каррерой, уволенным сегодня.

Ранее актер высказывал недовольство работой итальянского специалиста.

«Благодарю тебя за сладкое золото, за ностальгию о величии.

Благодарю тебя за все то, что прожито и за улыбку симпатичную.

За наши боль и кровь, за то, что вновь и вновь мы слепо верили в мечту.

Прощай, и бог с тобой. Per tutto grazie a voi [за все спасибо вам], за эту всю «феличиту» [ит. felicita – счастье]», – спел Назаров.

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года и завоевал с командой чемпионство и Суперкубок России.

text text text 22 Окт 2018 в 6:04 PDT

Каким мы запомним Карреру в России