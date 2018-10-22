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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Назаров спел песню о Каррере: «Благодарю тебя за сладкое золото. Прощай, и бог с тобой»

    Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров песней попрощался с главным тренером команды Массимо Каррерой, уволенным сегодня.

    Ранее актер высказывал недовольство работой итальянского специалиста.

    «Благодарю тебя за сладкое золото, за ностальгию о величии.

    Благодарю тебя за все то, что прожито и за улыбку симпатичную.

    За наши боль и кровь, за то, что вновь и вновь мы слепо верили в мечту.

    Прощай, и бог с тобой. Per tutto grazie a voi [за все спасибо вам], за эту всю «феличиту» [ит. felicita – счастье]», – спел Назаров.

    Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года и завоевал с командой чемпионство и Суперкубок России.

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    Каким мы запомним Карреру в России

    Источник: Инстаграм Дмитрия Назарова

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    22.10.2018 16:59
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +1856

      mahan 25 октября 2018, 13:38

      Назаров ты походу человек не далекого ума

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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 23 октября 2018, 09:13

      Заткнуться силы не нашлось...

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      Рейтинг: +10

      jouk524 23 октября 2018, 08:29

      назаров мудак и клоун

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      Рейтинг: +457

      DENZILLO-Спартак 23 октября 2018, 08:19

      Актёришко никчёмный.....не знаю кому как-но меня он бесит! Возомнил себя великим актёром-клоун из кухни! Кто согласен-ставь палец вверх! =)

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      Рейтинг: +25

      DiegoCosta30355 22 октября 2018, 22:54

      он походу на еременской теме)))

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      Рейтинг: +1282

      Sky Spartak 22 октября 2018, 22:28

      Жирный вонючий интригант...

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      Рейтинг: +1501

      777+ 22 октября 2018, 21:55

      Кто помнит лозунг 90-тых...?
      Писали: "Романцев - Спартак - Семья!
      При Федуне работа тренера -растрельная статья!
      И руководство не волнует, что здесь, он, многих превзошел...
      Настало время итальянца -"на выход" он пошел!
      Но есть момент, - как Мегоплюс, как Суперрелаксация!
      Достойная у Массимо Карреры будет компенсация!
      Прощай Каррера навсегда, "эскузи муа" - удачи!
      Теперь с другим "терпилой" Спартачи попробуют решить свои задачи!

      Еще не скоро будет наведен порядок, в спартаковском футбольном клубе -
      Отставки, назначения и лайки, а так же бабы в бане на ютубе!
      Я не глазливый, не пророк, и не какой-нибудь колдун...
      Виновный в бардаке давно известен, его фамилия Федун!!!.....

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > 777+ 22 октября 2018, 23:04

      еще один...я поэт зовусь я светик...от меня вам всем приветик

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 21:28

      Больной человек.

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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 22 октября 2018, 21:22

      Назарову
      Благодарю тебя за слабые стихи и за забытые приличия,
      за то, что ты не требуешь ухи, а кушаешь все то, что есть в наличие.
      Good bye (прощай), и Бог с тобой, write all, that you cаn say (пиши все, что можешь сказать),
      но знай, что все же не любой смог сделать чемпионом Спартачей!

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > maratagliulin 22 октября 2018, 23:05

      достойный ответ, васся!

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      Рейтинг: +965

      партизан84 22 октября 2018, 21:16

      хватит уже этих стишков, про руководство лучше сочинил бы, про игроков зажравшихся. не оправдываю Массимо, по его виду ощущение было, что он не может один бодаться с этой недосистемой управления клубом и профессионалами (не всеми конечно) на поле, которые личное ставят выше клуба

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