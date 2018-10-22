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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Экс-врач «Спартака» Лю: «Было понятно, что Карреру уволят. Он слабый тренер, и с ним команда не прогрессировала»

    Бывший доктор «Спартака» Лю Хуншэн назвал правильным решение руководства клуба отправить Массимо Карреру в отставку с поста главного тренера.

    Лю работал в «Спартаке» с 2004 по 2017 год. Он был уволен по просьбе итальянского специалиста.

    «После каждой игры Каррера менял половину состава, зачем так делать? Такого нигде нет. Я смотрел игру с «Арсеналом» (2:3) – это было ужасно. Лично для меня было понятно, что Карреру уволят, так как он слабый тренер, и с ним команда не прогрессировала. Думаю, что это правильное решение для клуба, неожиданностью для меня это не стало», – сказал Лю Хуншэн.

    «Спартак» объявил об увольнении Карреры сегодня, 22 октября. Под руководством итальянца москвичи выиграли РПЛ и Суперкубок России.

    Каким мы запомним Карреру в России

    Источник: Sport24

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    22.10.2018 16:31
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 23 октября 2018, 09:02

      Какая ж мелкая душонка оказался этот докторишка...

      0
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 22 октября 2018, 21:43

      Вот кого нужно главным тренером назначать, а в помощники Еву Карнейро можно.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 октября 2018, 21:33

      ого уже и врач в атаку пошёл что за люди такие падкие

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 21:11

      Этому горе специалисту лучше заниматься своими пиявками и не лезть не в свои дела.

      2
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      Рейтинг: +12418

      Вомбат 22 октября 2018, 20:13

      Да-а, Бомбардир. Эксперты у тебя знатные повыползали из щелей.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 октября 2018, 19:30

      Да, кроме старомодного с бородой каттеначо ничего не знал. Ну и в попу пнуть лежачего тоже радость.

      0
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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 22 октября 2018, 18:58

      Правильно , что Карере уволил этого врача.

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > САДЫЧОК 22 октября 2018, 20:07

      А кресты когда начали все рвать,после увольнения Лю или до?

      1
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 22 октября 2018, 18:07

      Спартак начал гнить с прощелыги Глушака. А к текущему моменту прогнил весь. Напрочь.
      А ведь можно было вовремя Глушаку пинка под зад дать. Не дожидаясь ...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Дедуктор 22 октября 2018, 20:08

      Не дал Федун.Скоро мы узнаем,насколько он был прав.

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 22 октября 2018, 18:07

      иди пельмешки вари

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      Рейтинг: +942

      Untitled-1 22 октября 2018, 18:01

      шакалы поднимают голову теперь!

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