Экс-врач «Спартака» Лю: «Было понятно, что Карреру уволят. Он слабый тренер, и с ним команда не прогрессировала»

Бывший доктор «Спартака» Лю Хуншэн назвал правильным решение руководства клуба отправить Массимо Карреру в отставку с поста главного тренера.

Лю работал в «Спартаке» с 2004 по 2017 год. Он был уволен по просьбе итальянского специалиста.

«После каждой игры Каррера менял половину состава, зачем так делать? Такого нигде нет. Я смотрел игру с «Арсеналом» (2:3) – это было ужасно. Лично для меня было понятно, что Карреру уволят, так как он слабый тренер, и с ним команда не прогрессировала. Думаю, что это правильное решение для клуба, неожиданностью для меня это не стало», – сказал Лю Хуншэн.

«Спартак» объявил об увольнении Карреры сегодня, 22 октября. Под руководством итальянца москвичи выиграли РПЛ и Суперкубок России.

Каким мы запомним Карреру в России