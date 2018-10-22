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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Андрей Федун – об увольнении Карреры: «В спорте все определяет результат. А ответственность за него несет тренер»

    Член совета директоров «Спартака», генеральный директор ООО «Стадион «Спартак» Андрей Федун прокомментировал отставку Массимо Карреры с поста главного тренера команды.

    «Мы благодарны Каррере за плодотворную работу в «Спартаке», за чемпионство и победу в Суперкубке России. Но в спорте все определяется результатом, а его не было ни в прошлом сезоне, ни в первой части этого. При этом ответственность за него несет тренер.

    В такой ситуации любой клуб идет на перемены», – сказал Федун.

    Итальянский тренер возглавил красно-белых в августе 2016 года и выиграл в ними чемпионство и Суперкубок России. В текущем розыгрыше РПЛ «Спартак» после 11-ти туров набрал 18 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от второй строчки на один балл, а от первой – на семь.

    Каким мы запомним Карреру в России

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.10.2018 15:49
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +966

      Харченко 24 октября 2018, 17:27

      Этот Федун в футболе никто, но он родственник президента клуба.
      На этом его заслуги заканчиваются - возможно он от безделья еще и интригует.

      0
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      Рейтинг: +5663

      afw13 22 октября 2018, 21:55

      мyдaк ты федун...

      0
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      Рейтинг: +11

      Михаил Гокун 22 октября 2018, 20:27

      Андрей, Вы же видели, что Каррера не тянет, что Спартак играет хуже и хуже, что нет спартаковского настроя. В общем, НЕТ ИГРЫ. Что же Вы не убедили вашего брата уволить Карреру еще в прошлом году. Наверное, ждали самого большого позора. Куда еще больше?

      -1
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 20:00

      Хорошо если эти перемены будут с положительным результатом.

      3
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 22 октября 2018, 19:14

      оППа!!!!
      значит в прошлом сезоне РЕЗУЛЬТАТА НЕТ??????
      Теперь новый ГТ в курсе, что если НЕТ ЗОЛОТА- НА ВЫХОД!!!!

      6
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      Рейтинг: +66

      Rad Meat 22 октября 2018, 19:10

      Отстование одно очко от второго места... Сезон если ,что ещё идёт...А Вам надо было поддержать тренера... Который как мужик себя вел... Ничего не говорил про всяких ушлепков...вообще одни пи пи пи Пиии...

      7
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      Рейтинг: +11

      Михаил Гокун > Rad Meat 22 октября 2018, 20:34

      А как Вам 7 место? Сезон почти провален. Человек, который не владеет командой и не может повести ее за собой - он Мужик? Ждал пока его отстранят - Мужик? Спросите у нормальных, независимых людей (не обязательно спортсменов).

      0
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      Рейтинг: +10576

      ivany4 22 октября 2018, 19:04

      В спорте результат определяется работой всей команды, от чредителя до уборщицы. А Спартаке, один с сошкой(тренер), а семеро с ложкой(из семейства Федунов).

      5
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      Рейтинг: +122

      озеров 22 октября 2018, 18:27

      Давай Андрейка возглавляй тренерский мостик, а мы бкдем посмотреть как ты будешь давать результат без игроков.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 октября 2018, 18:24

      А чем вы с.у.к.и помогли.Кого надо не покупали, брали то, что другим не пригодилось.Сёмин проигрывал, так за него клуб вставал стеной.Спартак проигрывал, Массимо с ..овном смешивали.
      Федун, купил игрушку, отвечай падаль тоже.

      8
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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 22 октября 2018, 17:50

      Устроили ****** кумовщину....руководители в команде не по профессиональным качествам а по родству...вот и получается бардак...А Каррере нормальное руководство помогло бы.....когда только начинали задирать хвост Глушак и ему подобные....поотрывали бы ********* хвосты и всё.....нет они оставили тренера одного против смутьянов...

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