Франческа Каррера – болельщикам «Спартака»: «Вы навсегда останетесь в наших сердцах, потому что вы лучшие»

Спасибо огромное за всё!!!! вы подарили на чемпионство! Масимо ты лучший! Во всём виноваты кривоногие толстосуммы, которых нужно гнать...
Старшая дочь бывшего тренера «Спартака» Массимо Карреры Франческо Каррера поблагодарила болельщиков московской команды.
Сегодня «Спартака» отправил итальянского специалиста в отставку. Он возглавлял красно-белых с августа 2016 года и завоевал чемпионство и Суперкубок России.
«Самый прекрасный опыт. Я навсегда сохраню это в своем сердце.
Спасибо всем за вашу поддержку и все ваши замечательные сообщения. Вы навсегда останетесь в нашем сердце, потому что вы лучшие болельщики!» – написала Франческа Каррера в инстаграме.