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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Франческа Каррера – болельщикам «Спартака»: «Вы навсегда останетесь в наших сердцах, потому что вы лучшие»

    Старшая дочь бывшего тренера «Спартака» Массимо Карреры Франческо Каррера поблагодарила болельщиков московской команды.

    Сегодня «Спартака» отправил итальянского специалиста в отставку. Он возглавлял красно-белых с августа 2016 года и завоевал чемпионство и Суперкубок России.

    «Самый прекрасный опыт. Я навсегда сохраню это в своем сердце.

    Спасибо всем за вашу поддержку и все ваши замечательные сообщения. Вы навсегда останетесь в нашем сердце, потому что вы лучшие болельщики!» – написала Франческа Каррера в инстаграме.

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    Источник: Инстаграм Франчески Карреры

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    22.10.2018 14:39
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +126

      ТАРО 22 октября 2018, 21:29

      Спасибо огромное за всё!!!! вы подарили на чемпионство! Масимо ты лучший! Во всём виноваты кривоногие толстосуммы, которых нужно гнать...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 22 октября 2018, 19:55

      Навсегда в сердцах настоящих красно-белых! Удачи семье Карреры от красно-белой семьи!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 19:39

      Спасибо. Хорошие слова.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1170

      Argon 22 октября 2018, 17:45

      Хорошее расставание всегда заслуживает уважения.
      В конце-концов при Карере Спартак стал чемпионом спустя много лет.

      10
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 22 октября 2018, 17:44

      Умничка девушка!Спасибо за тёплые слова!Спасибо твоему папе за прекрасную работу в нашем клубе!Удачи вам и счастья!!!

      4
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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 22 октября 2018, 16:16

      Уважуха

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +92

      arustamov 22 октября 2018, 16:09

      Каррера лучший! Красавчик!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 22 октября 2018, 15:34

      И тебе, Франческо, спасибо. Не твоя беда, что не стал расхлебывать болото федунского руководства.

      8
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 22 октября 2018, 15:11

      И Вашей семье спасибо и удачи!

      8
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      Рейтинг: +6913

      батог 22 октября 2018, 15:00

      Удачи!!! Берегите батю!

      8
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