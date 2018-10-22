Франческа Каррера – болельщикам «Спартака»: «Вы навсегда останетесь в наших сердцах, потому что вы лучшие»

Старшая дочь бывшего тренера «Спартака» Массимо Карреры Франческо Каррера поблагодарила болельщиков московской команды.

Сегодня «Спартака» отправил итальянского специалиста в отставку. Он возглавлял красно-белых с августа 2016 года и завоевал чемпионство и Суперкубок России.

«Самый прекрасный опыт. Я навсегда сохраню это в своем сердце.

Спасибо всем за вашу поддержку и все ваши замечательные сообщения. Вы навсегда останетесь в нашем сердце, потому что вы лучшие болельщики!» – написала Франческа Каррера в инстаграме.