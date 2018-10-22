Витсель посмеялся над своей внешностью в FIFA 19

Приложили фотографию из PES, если я правильно понял.
В фифе он - https://pbs.twimg.com/media/Dpmwf7cWkAAQkVd.jpg:large
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель прокомментировал свою внешность в FIFA 19.
Один из пользователей твиттера выложил картинку с футболистом из игры, подписав ее: «Мне стыдно, что ты так выглядишь». Бельгиец ретвитнул ее, сопроводив смеющимся до слез смайликом.
При этом, в PES 2019 лицо Витселя выглядит более правдоподобно.
@EASPORTSFIFA https://t.co/jZjWG3GPR5— Axel Witsel (@axelwitsel28) 19 октября 2018 г.