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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Витсель посмеялся над своей внешностью в FIFA 19

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель прокомментировал свою внешность в FIFA 19.

    Один из пользователей твиттера выложил картинку с футболистом из игры, подписав ее: «Мне стыдно, что ты так выглядишь». Бельгиец ретвитнул ее, сопроводив смеющимся до слез смайликом.

    При этом, в PES 2019 лицо Витселя выглядит более правдоподобно.

    Источник: Твиттер Акселя Витселя

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    22.10.2018 13:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +68

      SorenSirk 22 октября 2018, 14:45

      Приложили фотографию из PES, если я правильно понял.

      В фифе он - https://pbs.twimg.com/media/Dpmwf7cWkAAQkVd.jpg:large

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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 22 октября 2018, 14:04

      Ну он и так как человек-микрофон)))

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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 22 октября 2018, 13:56

      Реклама ПСА?

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      Рейтинг: +431

      Dimon013 22 октября 2018, 13:53

      Да, правда смешной Витсель)))

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      Рейтинг: +25022

      bset 22 октября 2018, 13:39

      Если играл в FIFA, EA найдут его аккаунт и забанят за плохой отзыв) EA не любят, когда про его детище плохо говорят) Пару таких банов и все перейдут на PES)

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