Витсель посмеялся над своей внешностью в FIFA 19

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель прокомментировал свою внешность в FIFA 19.

Один из пользователей твиттера выложил картинку с футболистом из игры, подписав ее: «Мне стыдно, что ты так выглядишь». Бельгиец ретвитнул ее, сопроводив смеющимся до слез смайликом.

При этом, в PES 2019 лицо Витселя выглядит более правдоподобно.