«Фратрия» – Каррере: «Массимо, огромное спасибо за чемпионство «Спартака». Болельщики всегда были с тобой»

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» поблагодарило бывшего главного тренера команды Массимо Карреру за время, проведенное в клубе, и за чемпионский титул.

Сегодня московский клуб объявил об уходе 54-летнего специалиста со своего поста.

«Массимо, огромное спасибо за то, что ты сделал наш «Спартак» чемпионом России!

Удачи, тренер! Болельщики всегда были с тобой! Massimo, grazie di tutto [Массимо, спасибо за все]!» – говорится в сообщении «Фратрии».

Итальянский специалист возглавил «Спартак» в августе 2016 года и в первом же сезоне привел команду к победе в чемпионате России. В сезоне-2017/18 красно-белые под руководством Карреры заняли третье место. Причем вторую строчку и прямую путевку в Лигу чемпионов спартаковцы упустили в последнем туре, потерпев поражение от «Динамо» (0:1). Впоследствии московский клуб не смог пройти третий квалификационный раунда турнира, проиграв по сумме двух встреч греческому ПАОКу (2:3, 0:0).