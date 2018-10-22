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    Какой вы футболист?

    «Фратрия» – Каррере: «Массимо, огромное спасибо за чемпионство «Спартака». Болельщики всегда были с тобой»

    Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» поблагодарило бывшего главного тренера команды Массимо Карреру за время, проведенное в клубе, и за чемпионский титул.

    Сегодня московский клуб объявил об уходе 54-летнего специалиста со своего поста.

    «Массимо, огромное спасибо за то, что ты сделал наш «Спартак» чемпионом России!

    Удачи, тренер! Болельщики всегда были с тобой! Massimo, grazie di tutto [Массимо, спасибо за все]!» – говорится в сообщении «Фратрии».

    Итальянский специалист возглавил «Спартак» в августе 2016 года и в первом же сезоне привел команду к победе в чемпионате России. В сезоне-2017/18 красно-белые под руководством Карреры заняли третье место. Причем вторую строчку и прямую путевку в Лигу чемпионов спартаковцы упустили в последнем туре, потерпев поражение от «Динамо» (0:1). Впоследствии московский клуб не смог пройти третий квалификационный раунда турнира, проиграв по сумме двух встреч греческому ПАОКу (2:3, 0:0).

    Источник: Фратрия

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    22.10.2018 12:40
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +6913

      батог 22 октября 2018, 21:20

      ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++!!!

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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 22 октября 2018, 19:47

      похоже, что они тоже против его ухода
      я считаю, что командой должен управлять тренер, а не федун или глушаков или ещё кто то
      в плане результата, у них был первый результат за столько лет, повторять ежегодно его сложно, особенно когда чуть что сразу показывают на дверь
      надо было дальше ему дать поработать
      хороший адекватный человек
      не знаю кто будет после него, но выбор у спартака невелик

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 18:42

      Очень правильные и трогательные слова Фратрии. Молодцы парни!

      2
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 22 октября 2018, 17:49

      Полностью поддерживаю фанов "Фратрии"!Парни молодцы и с уважением отнеслись к Массимо.Думаю что Каррера был тронут.Он один из немногих,о ком основная масса спартаковских болельщиков не говорят плохого.Думаю что мы ещё с грустью вспомним времена,когда Каррера тренировал наш Спартак...

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 22 октября 2018, 17:19

      Массимо всегда говорил и поступал как мужчина, футболист, тренер - не жаловался на судей и на выносил сор из избы. Каррера - настоящий гладиатор! Удачи в дальнейшей работе! Будем всегда помнить яркие игры и незабываемые моменты нашего общего Спартака!

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      Рейтинг: +942

      Untitled-1 22 октября 2018, 15:55

      По-моему всем нравился Каррера. Кроме Ромашки и болельщика-рифмоплета. В итоге зло опять победило. Прискорбно.

      3
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 22 октября 2018, 14:55

      Верните Карреру, увольте балласт.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 октября 2018, 13:33

      Спасибо Массимо за всё.
      А эти в руководстве ещё пожалеют, что так поступили с тобой.

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 22 октября 2018, 13:22

      Подписываюсь под этими словами!

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 октября 2018, 13:15

      Спасибо Мужик за всё! Нам будет тебя не хватать. Жалко что в футболе нельзя поменять руководство, причём всё, а не тренера на которого свесили всех собак.

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