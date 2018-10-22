«Мутко против»: Тихонов – один из претендентов на пост главного тренера «Спартака»

Экс-главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов может возглавить «Спартак». Ранее сообщалось, что один из основных претендентов на пост тренера красно-белых – Станислав Черчесов.

«Один из основных претендентов на пост главного тренера «Спартака» – Андрей Тихонов. Да-да, тот самый Тихонов, который плоть от плоти «Спартак».

Его основной конкурент – Станислав Черчесов, но он сможет возглавить команду только в конце ноября, отыграв все матчи со сборниками», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Тихонов был уволен из самарского клуба 5 октября из-за неудовлетворительных результатов. Будучи игроком он выступал за «Спартак» с 1992 по 2000 и в 2011 году.