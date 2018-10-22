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    «Мутко против»: Тихонов – один из претендентов на пост главного тренера «Спартака»

    Экс-главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов может возглавить «Спартак». Ранее сообщалось, что один из основных претендентов на пост тренера красно-белых – Станислав Черчесов.

    «Один из основных претендентов на пост главного тренера «Спартака» – Андрей Тихонов. Да-да, тот самый Тихонов, который плоть от плоти «Спартак».

    Его основной конкурент – Станислав Черчесов, но он сможет возглавить команду только в конце ноября, отыграв все матчи со сборниками», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Тихонов был уволен из самарского клуба 5 октября из-за неудовлетворительных результатов. Будучи игроком он выступал за «Спартак» с 1992 по 2000 и в 2011 году.

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    22.10.2018 12:18
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 18:37

      После Карреры нужен тренер - деспот.

      3
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      Рейтинг: +5506

      SPACE TRUCKIN 22 октября 2018, 16:20

      Думаю,Андрею рано брать Спартак - не потянет,как и Аленичев...

      2
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 22 октября 2018, 15:57

      Тихонова пристроить на хлебную должность, конечно, надо. На реабилитацию. А то в КС как то тухло все получилось.
      Но более приоритетна сейчас другая задача. Надо Аленичева с последнего места вытаскивать. Пущай, в Спартаке зиму перекантуется. А то ведь опять в пердив намылился. Еще Шалимов где то без работы мается. Спартаковцы!

      2
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 22 октября 2018, 14:17

      Романцева надо ставить. Половину команды разогнать, зарплаты уменьшить минимум вдвое. Лукойл "отжать" в пользу государства, а часть денег отдать Анжи на выплату долгов перед командой

      0
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      Рейтинг: +642

      ZEVS71 22 октября 2018, 14:00

      Валера был, Аленичев был, ща Тихонов. Так и до Бубнова дойдут)

      1
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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 22 октября 2018, 13:44

      Ошибки ничего видимо не учат, был Аленичев и как играл Спартак все помнят

      3
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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 22 октября 2018, 13:22

      Андрюха, конечно, молоток,
      Настучит по шляпкам, может будет толк?

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 22 октября 2018, 12:59

      Хотите видеть Спартак чемпионом не через 15 лет, а намного раньше - зазывайте Бердыева. После решения УЕФА об отстранении Рубина у вас есть шансы.

      2
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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak > Grey33 22 октября 2018, 13:19

      Бердыева нельзя, свинину он не есть,
      А как нам без свинины налаживать прогресс?

      3
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      Рейтинг: +3754

      Yev 22 октября 2018, 12:50

      Согласен, каждый раз угрожать увольнением после каждого следующего матча это контрпродуктивно, это создовало нервозную обстановку в команде. Надо было дать спокойно доиграть до зимнего перерыва, посмотреть результаты и спокойно подбирать тренера, а уже под него делать приобретения. А что сейчас: пожар и паника.
      В любом случае - Массимо спасибо за всё, ты был настоящим мужиком в нашем футболе!!! Удачи в будущем!!!

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      Рейтинг: +2453

      docndoc > Yev 22 октября 2018, 13:21

      При всём уважении к Каррере замечу, что быть настоящим мужиком и квалифицированным тренером совсем не одно и то же

      2
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      Рейтинг: +1122

      Alex Flash > Yev 22 октября 2018, 14:55

      Команда тянула кота за хвост уже с 1 игры,кроме игр с Лохо и БМЖ

      0
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      Рейтинг: +113

      Шефф28 22 октября 2018, 12:44

      Все это хрень, нужно было потерпеть,до зимы,купить на место промеса нормального, жиго вернулся бы,молодняк оперился бы, весной можно было бороться за лч.а сейчас что, опять строить команду 3 года потом уволить ...ха

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