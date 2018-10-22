Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Реал» снова встретился с агентом Конте

    «Реал» продолжает работать над приглашением бывшего главного тренера «Челси» Антонио Конте на место Хулена Лопетеги, сообщает AS.

    В минувшую субботу представители клуба во второй раз встретились с Федерико Пасторелло, который представляет интересы итальянского специалиста. Во время разговора было подтверждено, что «Реал» считает Конте фаворитом на пост главного тренера команды.

    Первые сообщения о переговорах с Конте появились после поражения от ЦСКА (0:1) в Лиге чемпионов.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.10.2018 09:46
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +301

      23igkra 22 октября 2018, 10:22

      С Барсой может случиться фиаско

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 > 23igkra 22 октября 2018, 11:44

      В стиле.Бразилия Германия

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11