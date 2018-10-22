«Реал» снова встретился с агентом Конте

«Реал» продолжает работать над приглашением бывшего главного тренера «Челси» Антонио Конте на место Хулена Лопетеги, сообщает AS.

В минувшую субботу представители клуба во второй раз встретились с Федерико Пасторелло, который представляет интересы итальянского специалиста. Во время разговора было подтверждено, что «Реал» считает Конте фаворитом на пост главного тренера команды.

Первые сообщения о переговорах с Конте появились после поражения от ЦСКА (0:1) в Лиге чемпионов.