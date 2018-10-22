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    Какой вы футболист?

    Рауш – о победе над «Зенитом»: «Это то, что «Динамо» должно показывать всегда»

    Защитник «Динамо» Константин Рауш отметил важность победы для своей команды над «Зенитом» в прошедшие выходные.

    Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Зенит» завершился со счетом 1:0.

    – Я очень рад, что команда билась с первой до последней минуты. Мы заслужили эту победу. Мне понравилось наша игра – это то, что мы должны показывать всегда. И с турнирной точки зрения победа важна, все-таки 10 очков всего было, три поражения подряд. Мы счастливы. Не важно, лидер «Зенит» или нет. Мы – молодцы!

    – Сказалось ли удаление?

    – Без разницы. Что случилось, то случилось. Мы готовились от себя. И не важно, как играет «Зенит».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.10.2018 07:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -29

      Гек Финн 22 октября 2018, 10:30

      Пора бы некогда великой команде возродиться. Берии нет на вас!

      0
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 22 октября 2018, 09:24

      Очень часто, после таких напрягов, проваливают несколько игр подряд.

      0
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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 22 октября 2018, 09:17

      поэтому нечего было расслабляться с другими командами, а то если Крыльям и Анжи проигрывать то целью сезона можно ставить только выживание.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 октября 2018, 08:56

      Кто за ранее себе плюсует 3 очка не редко получает баранку...

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