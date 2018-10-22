Рауш – о победе над «Зенитом»: «Это то, что «Динамо» должно показывать всегда»

Защитник «Динамо» Константин Рауш отметил важность победы для своей команды над «Зенитом» в прошедшие выходные.

Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Зенит» завершился со счетом 1:0.

– Я очень рад, что команда билась с первой до последней минуты. Мы заслужили эту победу. Мне понравилось наша игра – это то, что мы должны показывать всегда. И с турнирной точки зрения победа важна, все-таки 10 очков всего было, три поражения подряд. Мы счастливы. Не важно, лидер «Зенит» или нет. Мы – молодцы!

– Сказалось ли удаление?

– Без разницы. Что случилось, то случилось. Мы готовились от себя. И не важно, как играет «Зенит».