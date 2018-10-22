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    Классон: «Краснодар» сыграл ниже своих возможностей»

    Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон не смог объяснить причины поражения в матче 11-го тура РПЛ от «Ахмата».

    «Сложно сказать, почему мы сегодня не провели матч в хорошей манере, как это бывает обычно. Первый тайм для нас, считаю, был больше неудачным. Мы почему-то не играли так активно и агрессивно, как мы должны играть.

    Во второй половине мы были лучше и агрессивнее, нагнетали давление на соперника. Но потом пропустили мяч, и отыграться уже не получилось. Сыграли ниже своих возможностей. Может, дело и в национальных сборных, не знаю», – сказал Классон.

    Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Ахмат» завершился со счетом 0:1.

    Источник: Rusfootball

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    22.10.2018 07:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +677

      vodomut 22 октября 2018, 08:40

      как смогли так и сыграли

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      Рейтинг: +915

      спанчес 22 октября 2018, 08:05

      просто договорились о результате заранее вот и пришлося так играть

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