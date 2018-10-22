Классон: «Краснодар» сыграл ниже своих возможностей»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон не смог объяснить причины поражения в матче 11-го тура РПЛ от «Ахмата».

«Сложно сказать, почему мы сегодня не провели матч в хорошей манере, как это бывает обычно. Первый тайм для нас, считаю, был больше неудачным. Мы почему-то не играли так активно и агрессивно, как мы должны играть.

Во второй половине мы были лучше и агрессивнее, нагнетали давление на соперника. Но потом пропустили мяч, и отыграться уже не получилось. Сыграли ниже своих возможностей. Может, дело и в национальных сборных, не знаю», – сказал Классон.

Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Ахмат» завершился со счетом 0:1.