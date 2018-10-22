Кирилл Комбаров: «Победа над «Спартаком» внесет перелом в результаты «Арсенала»

Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров рассказал за счет чего его команда обыграла в матче 11-го тура РПЛ «Спартак».

«Мы старались играть в свою игру, выполнять установку тренера, создавать моменты и реализовывать их. За счет этого сумели обыграть «Спартак».

Надеюсь, эта победа внесет перелом в наши результаты, мы станем больше побеждать и серьезно поднимемся в таблице. Считаю, мы и раньше играли неплохо, но не реализовывали свои моменты, теряли очки и оказались около зоны переходных матчей», – сказал Комбаров.

Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Арсенал» завершился со счетом 2:3.