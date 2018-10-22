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    Кирилл Комбаров: «Победа над «Спартаком» внесет перелом в результаты «Арсенала»

    Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров рассказал за счет чего его команда обыграла в матче 11-го тура РПЛ «Спартак».

    «Мы старались играть в свою игру, выполнять установку тренера, создавать моменты и реализовывать их. За счет этого сумели обыграть «Спартак».

    Надеюсь, эта победа внесет перелом в наши результаты, мы станем больше побеждать и серьезно поднимемся в таблице. Считаю, мы и раньше играли неплохо, но не реализовывали свои моменты, теряли очки и оказались около зоны переходных матчей», – сказал Комбаров.

    Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Арсенал» завершился со счетом 2:3.

    Источник: «Известия»

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    22.10.2018 06:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 22 октября 2018, 10:13

      Тут такая фигня, Кир... не в каждой команде играет твой брат.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 22 октября 2018, 06:50

      Ждем победы!!!

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