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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мартынович: «Кокорин и Мамаев еще смогут сделать много полезного для страны и футбола»

    Защитник «Краснодара» Александр Мартынович поделился мнением об обвинениях своего одноклубника Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина в хулиганстве и побоях.

    «Паша – очень хороший футболист. Хотелось бы сказать: да, ребята оступились, сделали большую ошибку, их надо наказать, но не надо делать из них зверей и отбросов общества. Ведь не пишут о том, как много они помогали людям, детским домам, нуждающимся семьям.

    Не стоит устраивать показательную порку, нужно, чтобы их не ограждали от общества. На мой взгляд, они смогут еще сделать много полезного для страны и для футбола», – сказал Мартынович.

    «Зенит» и «Краснодар» реагируют на дело Кокорина и Мамаева абсолютно по-разному

    Источник: Sport24

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    21.10.2018 23:15
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +187

      maxpav 22 октября 2018, 11:37

      Конечно могут ... если сральник в камере мыть будут тщательно.

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 22 октября 2018, 06:58

      в тюрьме они будут дешевле обходиться народу)

      1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 22 октября 2018, 05:11

      Кроме них это уже никому не нужно.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 22 октября 2018, 02:09

      Возможно, они уже всё , что могли, сделали. А может... с умом добьются большего

      1
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      Рейтинг: +1242

      mama1991 22 октября 2018, 00:30

      Странно, Краснодар без мамая, проиграл, Спартак без глухого, зенит без коки, что это, совпадение? Увидимся в голливуде...

      2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 > mama1991 22 октября 2018, 08:23

      согласен на 100%, я давно говорю, что нащим футболом руководит режиссер...

      0
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      Рейтинг: +1242

      mama1991 > bolela_16 23 октября 2018, 20:25

      сборная россии, джикия, нойштеттер, фернандес, гилерме, итд а наши по тюрьмам сидят))) а х у е т ь)))))))

      0
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 22 октября 2018, 00:29

      Мартынович пошёл против генеральной линии клуба. Смело. Как бы не влетело.

      2
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 22 октября 2018, 00:21

      Хорошо,что есть люди,которые не отворачиваются при первом фас ,со своим мнением ,которое они могут высказать и (еще!) не боятся ,что за "неправильные" суждения могут максимум сослать ,минимум послать

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 22 октября 2018, 00:17

      Что им мешало хорошее делать да этого?

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 22 октября 2018, 00:14

      начались отмазки со всех сторон.. и Бомбардир впереди...

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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 22 октября 2018, 00:12

      Свежо предание, но верится с трудом.

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