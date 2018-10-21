Мартынович: «Кокорин и Мамаев еще смогут сделать много полезного для страны и футбола»

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович поделился мнением об обвинениях своего одноклубника Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина в хулиганстве и побоях.

«Паша – очень хороший футболист. Хотелось бы сказать: да, ребята оступились, сделали большую ошибку, их надо наказать, но не надо делать из них зверей и отбросов общества. Ведь не пишут о том, как много они помогали людям, детским домам, нуждающимся семьям.

Не стоит устраивать показательную порку, нужно, чтобы их не ограждали от общества. На мой взгляд, они смогут еще сделать много полезного для страны и для футбола», – сказал Мартынович.

«Зенит» и «Краснодар» реагируют на дело Кокорина и Мамаева абсолютно по-разному