Кононов: «Празднование гола? Я был недоволен. Надо играть дальше»

Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2).

– В первые минуты было тяжело. Всегда тяжело со «Спартаком» в гостях. Мы хорошо, ровно провели матч и реализовали свои моменты. Строго в обороне. Для нас была важна победа над «Спартаком».

– Показалось, что вы сами были недовольны поведением игроков, которые слишком долго лежали на поле и праздновали голы.

– Да, я был недоволен. Надо играть. Празднование гола – это хорошо, но надо играть дальше. На примере игроков – в частности Кангва – изображавших боль, я не хотел, чтобы доктора выходили на поле. Это лишние минуты, плюс я хочу чтобы команда играла, а не лежала.

У «Спартака» огромные проблемы с игрой. Защита – ужас!