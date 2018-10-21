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    Какой вы футболист?

    Кононов: «Празднование гола? Я был недоволен. Надо играть дальше»

    Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2).

    – В первые минуты было тяжело. Всегда тяжело со «Спартаком» в гостях. Мы хорошо, ровно провели матч и реализовали свои моменты. Строго в обороне. Для нас была важна победа над «Спартаком».

    – Показалось, что вы сами были недовольны поведением игроков, которые слишком долго лежали на поле и праздновали голы.

    – Да, я был недоволен. Надо играть. Празднование гола – это хорошо, но надо играть дальше. На примере игроков – в частности Кангва – изображавших боль, я не хотел, чтобы доктора выходили на поле. Это лишние минуты, плюс я хочу чтобы команда играла, а не лежала.

    У «Спартака» огромные проблемы с игрой. Защита – ужас!

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.10.2018 21:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 22 октября 2018, 09:16

      Мужик...

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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 22 октября 2018, 06:24

      Пусть ребята порадуются

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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 22 октября 2018, 00:05

      Меня уже напрягает в последнее время модная тенденция, в конце матча игроки лежат на поле. Иногда прям до смешного, втроем падают. Победа любой ценой - это не значит, что нужно стать нежным как колосок.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 21 октября 2018, 22:23

      Крут, батенька...

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