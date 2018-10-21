Еременко: «Готов ли играть 90 минут? В голове, конечно, готов. Но решать не мне»

Полузащитник «Спартака» Роман Еременко прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ против «Арсенала» (2:3).

«Готов ли я играть 90 минут? В голове, конечно, готов. Но в какой я физической форме, решать не мне. А так, готовился на 90 минут.

Участие в голевой атаке? Навес сделал. Когда Зе Луиш и Адриано на поле, навесы – это святое. Просто надо подать, а они уже все решат», – сказал Еременко.

У «Спартака» огромные проблемы с игрой. Защита – ужас!