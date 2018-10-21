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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Еременко: «Готов ли играть 90 минут? В голове, конечно, готов. Но решать не мне»

    Полузащитник «Спартака» Роман Еременко прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ против «Арсенала» (2:3).

    «Готов ли я играть 90 минут? В голове, конечно, готов. Но в какой я физической форме, решать не мне. А так, готовился на 90 минут.

    Участие в голевой атаке? Навес сделал. Когда Зе Луиш и Адриано на поле, навесы – это святое. Просто надо подать, а они уже все решат», – сказал Еременко.

    У «Спартака» огромные проблемы с игрой. Защита – ужас!

    Источник: Sport24

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    21.10.2018 21:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 16:00

      В том что Роман заиграет в Спартаке , надежда есть.

      2
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      Рейтинг: +577

      yurdin 22 октября 2018, 08:02

      Готов...Если заправится хорошо;-)

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 21 октября 2018, 22:44

      Роман надёжно играет.Наряду с Зобниным,Джикией и Мельгарехо, делает нынешнюю игру Спартака.

      3
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      Рейтинг: +33530

      oyabun 21 октября 2018, 22:20

      Роман импонирует своей игрой. Надеюсь задержится в клубе и поможет Спартаку выкарабкаться из нынешней ямы.

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