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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дриусси извинился за удаление в матче с «Динамо»

    Полузащитник «Зенита» Себастьян Дриусси извинился перед одноклубниками и болельщиками команды за удаление в матче 11-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

    «Прошу прощения за мое удаление у моих товарищей по команде и у фанатов «Зенита», мы все совершаем ошибки и на ошибках учимся.

    Я обещаю стараться избегать того, чтобы повторялись подобные ситуации. Никто и ничто не отберет у нас общую надежду, мы будем продолжать работать, чтобы достигнуть цели!» – написал Дриусси в своем инстаграме.

    Дриусси получил красную карточку в матче с «Динамо». Аргентинец пропустит игру с «Крыльями Советов»

    Источник: Официальный инстаграм Себастьяна Дриусси

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    21.10.2018 21:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 22 октября 2018, 10:56

      Да просто на родину решил сгонять по быстрячку, к родственникам ,на ДР любимого дядюшки)

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 октября 2018, 22:39

      За такие карточки и поведение надо наказывать материально, чтобы быстрей доходило. В еврокубках тем более их будут раздавать за разговоры и выражение недовольства действиями судьи.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 октября 2018, 22:25

      Психовать-то не надо, купленные судейки только этого и жут!

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 21 октября 2018, 22:12

      Дровосеки + судейка -- трудно себя сдержать = красная !!! Главное больше не повторять -- мы за чемпионство боремся !!!

      2
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      Рейтинг: +1362

      Taps 21 октября 2018, 22:02

      Удалить надо у него $100 000.

      5
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 21 октября 2018, 21:58

      Не парься, с Крыльями должны без тебя справиться.

      4
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 21 октября 2018, 21:47

      Да ладно , бывает, Динамо играло жёстко, иногда грубо, поэтому эмоции было тяжело сдержать, успеешь ещё показать себя не переживай !

      7
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      Рейтинг: +176

      Dsh_ffad13 21 октября 2018, 21:40

      Любимый футболист:3

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