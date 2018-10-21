Дриусси извинился за удаление в матче с «Динамо»

Полузащитник «Зенита» Себастьян Дриусси извинился перед одноклубниками и болельщиками команды за удаление в матче 11-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

«Прошу прощения за мое удаление у моих товарищей по команде и у фанатов «Зенита», мы все совершаем ошибки и на ошибках учимся.

Я обещаю стараться избегать того, чтобы повторялись подобные ситуации. Никто и ничто не отберет у нас общую надежду, мы будем продолжать работать, чтобы достигнуть цели!» – написал Дриусси в своем инстаграме.

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