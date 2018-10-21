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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Шунин: «Мамаев и Кокорин? Их нужно судить как людей, а не как футболистов»

    Голкипер «Динамо» Антон Шунин прокомментировал ситуацию с арестом нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    «Что касается моего отношения к ситуации, то я уже говорил об этом. На эту тему многие высказывались. Есть закон, по которому нужно судить, – и точка. Не более и не менее. Их нужно судить как людей, а не как футболистов, спортсменов. По закону», – сказал Шунин.

    Кокорин и Мамаев были арестованы до 8 декабря. Игрокам предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    «Зенит» и «Краснодар» реагируют на дело Кокорина и Мамаева абсолютно по-разному

    Источник: «Чемпионат»

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    21.10.2018 18:11
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 13:58

      А ведь он прав.

      1
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      Рейтинг: +3600

      anatolich72 21 октября 2018, 20:26

      Первый футболист и человек-уважаю!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 21 октября 2018, 20:19

      Как бы не списали просер Зенита ,на отсутствие Коко....
      Ведущий клую лишился ключевого игрока из-за невинной шалости,
      клуб терпит убытки,
      мы подаем иск на прокуратуру...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 21 октября 2018, 20:07

      По-взрослому и частно не пиарясь.

      0
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      Рейтинг: +388

      R015RK 21 октября 2018, 19:59

      Антон красавчик

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +718

      ДВС 21 октября 2018, 19:06

      В СИЗО их посадили всё таки, как известных футболистов, чтобы потрафить возбуждённой общественности. Никто не требует крови Башкирова, который незаметно отличился в эти же дни. Кому интересен этот Башкиров?А изолировать Глушакова, который реально может на свободе провернуть перевод своих денег, чтобы скрыть от жены при будущем разводе? Нет нужна ритуальная казнь, чтобы осчастливить наш великодушный народ.

      -1
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      Рейтинг: +979

      directorpg 21 октября 2018, 18:24

      А разве футболисты уже не люди?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 21 октября 2018, 18:23

      динамовское воспитание))

      хоть кто-то из футболистов не зассал по справедливости сказать

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