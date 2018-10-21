Шунин: «Мамаев и Кокорин? Их нужно судить как людей, а не как футболистов»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин прокомментировал ситуацию с арестом нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Что касается моего отношения к ситуации, то я уже говорил об этом. На эту тему многие высказывались. Есть закон, по которому нужно судить, – и точка. Не более и не менее. Их нужно судить как людей, а не как футболистов, спортсменов. По закону», – сказал Шунин.

Кокорин и Мамаев были арестованы до 8 декабря. Игрокам предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

«Зенит» и «Краснодар» реагируют на дело Кокорина и Мамаева абсолютно по-разному