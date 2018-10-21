Иванович: «Во время матчей «Зенита» постоянно возникают непонятные ситуации с судьями»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович после матча 11-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1) прокомментировал судейские решения. Игру обслуживала бригада Сергея Иванова.

– А пенальти был в том эпизоде, когда вы оказались на газоне?

– Тяжело сказать, но, я думаю, что не было, если по-честному. В том эпизоде я пытался контролировать мяч, но он чуть-чуть «убежал» от меня. Игрок держал меня, но, я думаю, этого недостаточно для пенальти.

– Был эпизод, когда Хольмен мог получить вторую желтую карточку. Видели ли вы его?

– Я видел, но в тот момент подумал, что если я буду обсуждать решение судьи, ничем хорошим для меня это не кончится. Не хочется об этом говорить, но во время наших матчей постоянно возникают непонятные ситуации с судьями. Но мы не должны обращать на это внимание. У них – своя работа, у нас – своя. Мы должны выполнять свою работу, чтобы добиваться наших целей.