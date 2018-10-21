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    Какой вы футболист?

    Иванович: «Во время матчей «Зенита» постоянно возникают непонятные ситуации с судьями»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович после матча 11-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1) прокомментировал судейские решения. Игру обслуживала бригада Сергея Иванова.

    – А пенальти был в том эпизоде, когда вы оказались на газоне?

    – Тяжело сказать, но, я думаю, что не было, если по-честному. В том эпизоде я пытался контролировать мяч, но он чуть-чуть «убежал» от меня. Игрок держал меня, но, я думаю, этого недостаточно для пенальти.

    – Был эпизод, когда Хольмен мог получить вторую желтую карточку. Видели ли вы его?

    – Я видел, но в тот момент подумал, что если я буду обсуждать решение судьи, ничем хорошим для меня это не кончится. Не хочется об этом говорить, но во время наших матчей постоянно возникают непонятные ситуации с судьями. Но мы не должны обращать на это внимание. У них – своя работа, у нас – своя. Мы должны выполнять свою работу, чтобы добиваться наших целей.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.10.2018 17:50
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +4380

      Spirit_78 23 октября 2018, 23:31

      Значит, нужно самим играть сильнее, чем сейчас. И тогда продажные промосковские судьи не смогут помешать стать чемпионами

      0
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 21 октября 2018, 23:28

      Зенит ещё долго не станет чемпионом для этого они сами не играют по чемпионски, а ещё и судьи и менты делают своё дело

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 октября 2018, 22:27

      У них, у судеек, не только работа, работа - это тьфу, у них еще и подработка, а это ГЛАВНОЕ!

      1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 21 октября 2018, 21:16

      Начались отговорки.

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 21 октября 2018, 20:58

      Судейка сделал своё дело !!!

      4
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      Рейтинг: +2887

      фанат джигурды 21 октября 2018, 20:32

      Газпроект- команда молло.

      А всякие лисенковы и остальные минусовщики- подтверждение.

      0
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 21 октября 2018, 19:59

      С судьёй всё понятно.Но динамо выглядело получше. Начало матча 5-0 по ударам тоже судья? Нет, вяло очень играли. Про желтые ,красные не поднимаю вопрос. Лидер играет с аутсайдером и аутсайдер бьёт по воротам в 5 раз больше.Концовка понятно была за Зенитом. Втягивается Зеня очень медлннно, скоростей нет вообще. Потому, что настотя нет. Так же, как и с Анжи. Ничего нового не написал.

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      Рейтинг: +701

      Хведя 21 октября 2018, 19:52

      Скажите мне, пожалуйста, когда бывало, чтобы проигравший не имел хоть мелких, но претензий, к судьям? Мне в свое время приходилось работать в судейских бригадах (не по футболу, правда, а по баскетболу), так уж знаю: как играет лидер, так всем мозги выедят, вплоть до секретаря на протоколе.

      0
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 21 октября 2018, 19:31

      Зенит отыграл слабо, Адекватно оценивая игру.... Кроме последнего рывка ничего токового и не создали.
      Дзюба напомнил себя ранней версии...
      Жалко только Шатова, Ивановича, даже Чернов старался.
      А вот Дриусси зная что у него есть карточка несся вперед...
      Но судья принимал неоднозначные решения....
      На таких минутах начинать раздавать карточки, при чем за неспортивное.
      При том что за все предыдущие матчи он не дал не одной красной?
      И вы говорите что не было у него никаких умыслов?
      Сколько у нас блокируют розыгрыши штрафных и устно их предупреждают судьи. Даже не начинайте. Умысел на лицо, заплатили ему, или это отыгрышь за дисквал, тут уж никто и ничего не докажет. Зенит является раздражителем абсолютно для всех.
      Пора с этим смириться и идти дальше.

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      Рейтинг: +90

      LokoOneLove > lysenkoff 21 октября 2018, 19:44

      Скорее всего продали пол Тулы и купили судью. Против Зенита все всегда покупают судей, и вообще он (судья) встал с утра и решил, что пора сливать Зенит. Свинок тоже засудили. Короче ток Быков, Локо и Коней не топят. У меня всё.

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      Рейтинг: +90

      LokoOneLove > lysenkoff 21 октября 2018, 19:47

      Нет не минусуй остановись. Дитя питерское.

      -1
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      Рейтинг: +90

      LokoOneLove > lysenkoff 21 октября 2018, 19:51

      Ты матч смотрел? или во время его свой коммент придумывал? Ваш Зенит только последние 5 минут основного времени начал играть. Глоры Голубые. Зайди на стату матча посмотри и признай что Динамо играло в разы лучше.

      -2
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff > LokoOneLove 21 октября 2018, 19:53

      Когда Теттех лязгает по ноге Маркизио и ему не дают желтую это что по твоему? По мне более заслуживает карточку, чем блокировка розыгрыша штрафного второй карточки и удаления...

      Только что в Матче Краснодар - Ахмат, Ари сыграл рукой, намеренно. Карточку не дали. Не топят же, так?

      Братан мне пох*й кто кого топит. Не объективные решения судей. вот проблема ВСЕХ клубов! У меня есть друг он болеет за Локо, с Тамбова сам. Живет в Спб. И мы общаемся адекватный парень. Да блин что с тобой даилог вести, иди на улицу покричи.


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      Рейтинг: +870

      lysenkoff > LokoOneLove 21 октября 2018, 19:55

      "Ты матч смотрел? или во время его свой коммент придумывал? Ваш Зенит только последние 5 минут основного времени начал играть. Глоры Голубые. Зайди на стату матча посмотри и признай что Динамо играло в разы лучше" (С)

      Ты мой первый комментарий прочти. там про это все написано.
      Дитем своих пасынков называй.

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 21 октября 2018, 19:10

      а для нормальных людей-понятные...

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