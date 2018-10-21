Шунин: «Шли на матч с «Зенитом» как на последний бой»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин поделился впечатлениями от матча 11-го тура РПЛ против «Зенита» (1:0).

«Мы шли как на последний бой и достойно сыграли. Выигрывали борьбу, подборы. Тщательно готовились. Нужно было прерывать неудачную серию, и я рад, что это удалось. Не хочу сегодня говорить о «Зените», лучше о «Динамо».

Не помню сейва в конце. Помню, что шла подача и, кажется, Дзюба пробил в угол. Я успел переместиться в центр и дальше уже реагировал по мячу. Когда он перелетел, вздохнул с облегчением. Все-таки последние минуты», – сказал Шунин.

Шунин отбил мяч по конспектам тер Стегена