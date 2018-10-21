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    Какой вы футболист?

    Шунин: «Шли на матч с «Зенитом» как на последний бой»

    Голкипер «Динамо» Антон Шунин поделился впечатлениями от матча 11-го тура РПЛ против «Зенита» (1:0).

    «Мы шли как на последний бой и достойно сыграли. Выигрывали борьбу, подборы. Тщательно готовились. Нужно было прерывать неудачную серию, и я рад, что это удалось. Не хочу сегодня говорить о «Зените», лучше о «Динамо».

    Не помню сейва в конце. Помню, что шла подача и, кажется, Дзюба пробил в угол. Я успел переместиться в центр и дальше уже реагировал по мячу. Когда он перелетел, вздохнул с облегчением. Все-таки последние минуты», – сказал Шунин.

    Шунин отбил мяч по конспектам тер Стегена

    Источник: Sport24

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    21.10.2018 17:13
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 13:50

      Шунин сейчас один из лучших вратарей РПЛ.

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 21 октября 2018, 21:01

      Со своим судейкой дровасеки !!!

      1
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 21 октября 2018, 20:23

      Антоша,ты молодец!
      Приглянись Черчесу и пробьет твой час.
      Сэйв от Дзюбинатора - супер!

      2
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      Рейтинг: +2009

      DMитрий 21 октября 2018, 19:55

      Шунин: «Шли на матч с «Зенитом» как на последний бой» - к сожалению в этот раз петарды забыли.

      0
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 21 октября 2018, 17:59

      Нельзя сказать, что Зенит сыграл плохо!
      Динамо сыграло немного лучше Зенита, но главное, что динамовцы сумели забить ГОЛ, а Зенит не смог, да и к тому же Дриусси подвёл команду.
      Поздравляем Динамо с этой важной победой!
      Динамовцы хорошо подготовились к игре и победили.
      Зенит! Не горюй!
      Надо лучше готовиться.

      2
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      Рейтинг: +718

      ДВС 21 октября 2018, 17:51

      Последний бой? У Зенита выиграли и больше в РПЛ не нужны.

      0
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      Рейтинг: +115

      яцык 21 октября 2018, 17:48

      тоха молодца классный сейв.а вообще динамо 1 тайм лучше провело чем второй

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 октября 2018, 17:46

      "Переправа, переправа!
      Вспышка слева, вспышка справа..
      сейв шершавый, Дзюба ..мда..…(

      Кому память, кому слава,
      Кому тёмная вода, —
      Нет..,не помню, ни следа."
      (с)почти...

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      Рейтинг: +11239

      knikos 21 октября 2018, 17:27

      На последний бой ...Ну да , нокаут Кузяеву говорит именно об этом .
      Этот бой выигран , с судейкой , теперь очередь проигранных боёв с менее сильными командами , как обычно .

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