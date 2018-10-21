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    Шунин отбил мяч по конспектам тер Стегена


    3.9
    Голосов: 7
    21.10.2018 16:47
    Очень красивый сейв!

    «Динамо» неожиданно обыграло «Зенит» (1:0). По этому матчу есть несколько выводов.

    • «Зенит» крайне отвратительно играл в центре поля: питерцы проиграли 67% борьбы возле центральной линии.

    • Второй факт как бы исходит из первого: Далер Кузяев провел плохой матч. От WhoScored он получил всего лишь 6,47 баллов. В целом процент брака Кузяева составил 73% – худший показатель среди всех игроков этого матча.

    • «Зенит» 64% игрового времени провел в защите – худший показатель питерцев в этом сезоне.

    • Главным героем встречи стал Антон Шунин, который дважды спасал «Динамо» в абсолютно мертвых ситуациях.

    Первая – на 88 минуте Мак вывел Ивановича один на один, но Шунин потащил удар защитника (пару секунд спустя арбитр сообщит об офсайде «Зенита»).

    Вторая – Шунин в прыжке в стиле Тер Стегена спас «Динамо» от гола Дзюбы.

    После матча Шунин собрал всех игроков, и толпа пошла праздновать победу с тренерским штабом.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.9 Голосов: 7
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2022

      evgevg13 24 октября 2018, 17:25

      Слежу за Шуниным с начала его карьеры. Вратарь - бомба. Ему бы ещё подобающую команду. Хотя бы Динамо 80-х. И молодец, истинный Динамовец!!!

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 23 октября 2018, 12:40

      игровая ситуация , ничего особенного кроме того , что это сделал Шунин

      0
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      Рейтинг: +24

      lass13 22 октября 2018, 21:06

      НАШЕ БУДУШЕЕ

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 22 октября 2018, 15:23

      да ладно, то что сотворил Тер Штеген и рядом не стояло с этим сэйвом, там был невероятный прыжок и на добивании закрыл, а тут просто среагировал на удар летящий рядом с рукой, у Акинфеева таких сэйвов навалом

      0
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      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 21 октября 2018, 21:49

      Красава, так держать, раньше Динамо тащило Шунина, теперь последние годы он тащит всё Динамо.

      0
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      Рейтинг: +960

      Львиное сердце 21 октября 2018, 18:31

      ирод

      -1
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      Рейтинг: +15

      Kovesh 21 октября 2018, 18:10

      Бл******* Бомбардир! Вы серьезно? Что за лажа...!!!!???

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +258

      vasiok74 21 октября 2018, 17:41

      в этой игре он герой.но ненадо раслабляться.

      0
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