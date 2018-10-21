Шунин отбил мяч по конспектам тер Стегена

Очень красивый сейв!

«Динамо» неожиданно обыграло «Зенит» (1:0). По этому матчу есть несколько выводов.

• «Зенит» крайне отвратительно играл в центре поля: питерцы проиграли 67% борьбы возле центральной линии.

• Второй факт как бы исходит из первого: Далер Кузяев провел плохой матч. От WhoScored он получил всего лишь 6,47 баллов. В целом процент брака Кузяева составил 73% – худший показатель среди всех игроков этого матча.

• «Зенит» 64% игрового времени провел в защите – худший показатель питерцев в этом сезоне.

• Главным героем встречи стал Антон Шунин, который дважды спасал «Динамо» в абсолютно мертвых ситуациях.

Первая – на 88 минуте Мак вывел Ивановича один на один, но Шунин потащил удар защитника (пару секунд спустя арбитр сообщит об офсайде «Зенита»).

Вторая – Шунин в прыжке в стиле Тер Стегена спас «Динамо» от гола Дзюбы.

После матча Шунин собрал всех игроков, и толпа пошла праздновать победу с тренерским штабом.

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 21 октября 2018 г.

twit text — Maxim Matyushevskiy (@MMatyushevskiy) 21 октября 2018 г.

twit text — Буда Пешт (@Dimbldor) 21 октября 2018 г.

twit text — E:\insides\ (@clovvo) 21 октября 2018 г.

twit text — MBRMNV (@birmanowski) 21 октября 2018 г.

twit text — Щщи Никиты Баженова (@BazhNik) 21 октября 2018 г.