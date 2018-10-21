Хохлов – о победе над «Зенитом»: «Наш план сработал»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал победу над «Зенитом» (1:0) в матче 11-го тура РПЛ.

«Нам победа была очень важна. Наш план на игру сработал. Почему решили сыграть в атаку, а не отсиживаться? Мы анализируем соперника. Глухой автобус может мы и ставили в паре игр из-за состояния игроков.

Хотя сегодня у нас не было 10 человек в атаке, но да, старались действовать агрессивно. Моменты были. Дай бог, в другой игре и больше забьeм», – сказал Хохлов.

После этой победы «Динамо» поднялось на девятое место в турнирной таблице.