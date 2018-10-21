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    Какой вы футболист?

    Хохлов – о победе над «Зенитом»: «Наш план сработал»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал победу над «Зенитом» (1:0) в матче 11-го тура РПЛ.

    «Нам победа была очень важна. Наш план на игру сработал. Почему решили сыграть в атаку, а не отсиживаться? Мы анализируем соперника. Глухой автобус может мы и ставили в паре игр из-за состояния игроков.

    Хотя сегодня у нас не было 10 человек в атаке, но да, старались действовать агрессивно. Моменты были. Дай бог, в другой игре и больше забьeм», – сказал Хохлов.

    После этой победы «Динамо» поднялось на девятое место в турнирной таблице.

    Источник: «Чемпионат»

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    21.10.2018 16:47
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1440

      balam 21 октября 2018, 21:07

      Панченко к психологу. почему в пердиве намбер ане ,а здесь теряется. динамиков-с победой. Дима-верим

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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 21 октября 2018, 18:56

      поздравляю

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 21 октября 2018, 18:04

      Ишь, распетушился, в Пердив постарайтесь не вылететь, мы все будем рады, Динамо наша гордость, так что хватит Яшина позорить, кроме мотивации наказать бабло нyжно и класс тоже повышать, а то как против других клубов играть будете ?

      4
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 октября 2018, 17:53

      пс-пс...
      "Мертвого БОМЖа может лягнуть даже Мусор"....? полу(с)..

      С.ко,справедливо..

      2
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      Рейтинг: +26

      tehno 21 октября 2018, 17:50

      Наконец Победа Динамо, Есть же потенциал у команды, главное собраться и играть каждую игру как последнюю, тогда слава, успех, уважение. Молодцы, Поздравляю!

      1
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      Рейтинг: +11239

      knikos 21 октября 2018, 17:17

      План сработал ...Удаление Дриусси в этом плане тоже было ?

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 октября 2018, 17:00

      Это он план, который с судьей обсуждал, имеет в виду.

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > prezent2017 21 октября 2018, 18:03

      Кто-бы Зину не имел, во всем виноваты судьи!

      1
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      Рейтинг: +3640

      Gek Dement 21 октября 2018, 16:54

      При всем уважению к Хохлову сомневаюсь что у него был план организовать Дриусси удаление и поставить сотрясение головы Кузяеву..=) Сказал бы додавили соперника оставшегося в меньшинстве, вот это было бы точнее.) Динамо еще раз с заслуженной победой. Зениту не отчаиваться.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Gek Dement 21 октября 2018, 17:02

      Для интриги в чемпионате хороший результат.Как и говорил,Зенит не убедителен,ещё одно поражение и поплывёт.

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      Рейтинг: +3640

      Gek Dement > александр п 21 октября 2018, 17:05

      Для интриги да, согласен. А поплывет или нет сейчас напрямую зависит от работы тренерского штаба, будем посмотреть как говорится.

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > александр п 21 октября 2018, 17:06

      А вот зарубимся, не поплывёт. Сегодня Хохлов переиграл Семака, но Богданыч умеет учиться на ошибках. После Минска и Славии доказал.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Gek Dement 21 октября 2018, 17:14

      Так я не утверждаю ,что наверняка проиграет.Но с двумя нападающими отыграть сезон первым номером трудновато будет.А при такой игре проиграть могут запросто,а там уже психология пойдёт,потеря уверенности,скованность,боязнь ошибиться,приводящая к ещё большим ошибкам.А Славия возила Зенит просто неприлично и Зенит выиграл не по игре.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Grey33 21 октября 2018, 17:15

      Будем надеяться,нам всем нужен боеспособный Зенит.

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      Рейтинг: +11239

      knikos > Grey33 21 октября 2018, 17:19

      Кто бы о чём не мечтал , Зенит не поплывёт . Семак сможет , как обычно после провалов , найти решения и слова . Он это уже доказал ! Зенит проиграл ТОЛьКО слабакам , значит дело не в игре , а в настрое .

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      Рейтинг: +3640

      Gek Dement > александр п 21 октября 2018, 17:32

      Очень хотелось бы из молодежи, чтобы кого-нибудь Семак втянул, тогда глядишь и нападающих бы хватило.

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      Рейтинг: +3640

      Gek Dement > александр п 21 октября 2018, 18:09

      Касательно нападающих.. Сейчас Арсенал со Спартаком играет. У Арсенала Лесовой забил, Джорджевич передачу отдал, а у Зенита из которого они туда пришли в нападении играть особо некому. Вот печаль.

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      александр п > Gek Dement 21 октября 2018, 18:14

      На это у Семака нет времени,Чалов сколько в основу пробивался?Если Кокорина посадят,нужно покупать хорошего нападающего.Кришито замены не нашли.Смольников в атаке неэффективен.Дзюба ожидаемо сдувается.Он хорош в подыгравше,умело освобождает зоны ,а врываться туда некому.

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      александр п > Gek Dement 21 октября 2018, 18:17

      Вторым номером многие умеют играть ,проблема как играть первым.

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      александр п > knikos 21 октября 2018, 18:19

      Проиграл он когда нужно играть первым номером,а хорош в открытой игре,как с Краснодаром.Да и не привыкли наши футболисты все игры играть на пределе.

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      Gek Dement > александр п 21 октября 2018, 18:20

      Ну до нг он все равно никого не купит. А если не начать забивать преимущество уйдет быстро. Чалов не шаблон по которому все пробиваются во взрослый футбол ведь. Вторым номером при АВБ прекрасно некоторые матчи играли, вариативность еще никому не делала хуже.

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      александр п > Gek Dement 21 октября 2018, 18:29

      Вторым номером можно играть,только если соперник играет первым.Или если устраивает ничья.Но это не для команды которая претендует на ЛЧ.

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      Gek Dement > александр п 21 октября 2018, 18:34

      А в ЛЧ у нас мало команд с которыми так можно играть? И кстати почему ты так уверен что те же Джорджевич и Лесовой созданы исключительно для игры вторым номером(сразу этот вопрос не родился)?

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      александр п > Gek Dement 21 октября 2018, 18:43

      Играть на чистых мячах,при наличии свободных зон ,то же нужно уметь конечно ,но они не смогли пробиться в основу Зенита,Джорджевич из за лимита.Да и умеет Кононов ставить игру.

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      Рейтинг: +870

      lysenkoff > александр п 21 октября 2018, 19:35

      Почему-то это понимают почти все болельщики, и даже Семак, а вот руководству пох*й)
      Мертвые Оздоев и Кранневиттер зато выходят.
      Мак сдулся, Дзюба просто на фоне ЧМ смотрелся неплохо. Сейчас вышел на "свой" уровень...

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 21 октября 2018, 16:53

      Хороший план.

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      Рейтинг: +355

      kvm5 21 октября 2018, 16:50

      все идет по плану

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