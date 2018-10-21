Маркизио: «Люди на улицах видят Дзюбу и начинают улыбаться»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио поделился мнением о популярности нападающего Артема Дзюбы.

– Вас удивила та популярность, которая сейчас есть у Артема?

– Нет, ведь он провeл отличный чемпионат мира, который проходил здесь, в России. Действительно, сейчас вокруг него аура славы, его горячо приветствуют во всех городах, куда бы мы не приехали. И это нормально, многие футболисты сборной Италии переживали подобное после победы на ЧМ-2006. Когда приходят большие победы, болельщики ищут тех, кто олицетворял бы этот успех. Артем стал одним из таких героев. Его любят, это прекрасно – он делает людей счастливыми.

Я наблюдаю это в каждом городе. И самое интересное, что не всегда это болельщики «Зенита». Часто это фанаты других клубов или просто любители футбола, которых мы встречаем на улице. Они видят Дзюбу и начинают улыбаться.