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    Какой вы футболист?

    Маркизио: «Люди на улицах видят Дзюбу и начинают улыбаться»

    Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио поделился мнением о популярности нападающего Артема Дзюбы.

    – Вас удивила та популярность, которая сейчас есть у Артема?

    – Нет, ведь он провeл отличный чемпионат мира, который проходил здесь, в России. Действительно, сейчас вокруг него аура славы, его горячо приветствуют во всех городах, куда бы мы не приехали. И это нормально, многие футболисты сборной Италии переживали подобное после победы на ЧМ-2006. Когда приходят большие победы, болельщики ищут тех, кто олицетворял бы этот успех. Артем стал одним из таких героев. Его любят, это прекрасно – он делает людей счастливыми.

    Я наблюдаю это в каждом городе. И самое интересное, что не всегда это болельщики «Зенита». Часто это фанаты других клубов или просто любители футбола, которых мы встречаем на улице. Они видят Дзюбу и начинают улыбаться.

    Источник: «Чемпионат»

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    21.10.2018 15:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 21 октября 2018, 17:04

      Думайте о своей игре, Принц, а не о Дзюбе. Смотреть тошно было сегодня на ваши передачи.

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 21 октября 2018, 16:12

      над клоунами всегда смеются

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