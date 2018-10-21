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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Реал» готов заплатить за Стерлинга 100 миллионов

    Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг во время зимнего трансферного окна может перейти в «Реал». По информации Express.co.uk, мадридский клуб готов заплатить за 23-летнего англичанина 100 миллионов фунтов стерлингов.

    «МС» хочет продлить контракт с футболистом, но не может договориться по условиям. Игрок требует повышения зарплаты на 100 тысяч.

    В этом сезоне Стерлинг провел в АПЛ семь матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

    Источник: Express.co.uk

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    21.10.2018 14:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 13:21

      Слишком много приобретений хочет сделать Реал. Где деньги Зин?

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 22 октября 2018, 10:35

      неизвестно кто будет их тренировать зимой,как можно загадывать не зная личности тренера?

      0
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 22 октября 2018, 00:13

      А Левандовски не хотят уже купить? Он там в Баварии заскучал.

      0
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 21 октября 2018, 20:48

      шутники..у сливочных тренера нет,а они игроков определяют в команду за сотку лямов..

      3
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      Рейтинг: +3581

      Axe111 21 октября 2018, 20:44

      Какой стерлинг .это уровень спартачка

      0
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      Рейтинг: +12395

      DeStar 21 октября 2018, 18:15

      В целом вариант не плох. Мне стерлинг еще в ливерпуле нравился , когда была тройка стерлинг старидж и суарес. а мне все говорили, да ну дно, ну хорошо же играет, не лучший в мире может, но очень крутой, тем более молодой еще .был бы рад, его явно рассматривают после того как Азар сорвался.

      -1
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 21 октября 2018, 16:55

      А кого он не хочет купить... Каждый день и все разные фамилии звучат.

      0
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