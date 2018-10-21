«Реал» готов заплатить за Стерлинга 100 миллионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг во время зимнего трансферного окна может перейти в «Реал». По информации Express.co.uk, мадридский клуб готов заплатить за 23-летнего англичанина 100 миллионов фунтов стерлингов.

«МС» хочет продлить контракт с футболистом, но не может договориться по условиям. Игрок требует повышения зарплаты на 100 тысяч.

В этом сезоне Стерлинг провел в АПЛ семь матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.