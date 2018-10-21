Семак: «Подход «Зенита» – дать каждому футболисту шанс проявить себя»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 11 тура РПЛ против «Динамо» в интервью каналу «Матч Премьер» объяснил перестановки в составе. «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию поединка в Химках.

– Сегодня на фланге обороны Евгений Чернов, а не Эльмин Набиуллин, с чем это связано?

– У нас есть определенные причины. Играл Набиуллин на этой позиции, сейчас у Жени Чернова есть возможность проявить себя, дали ему шанс, как и в прошлой игре, так как понимаем, что одной игры недостаточно для того, чтобы показать что-то.

Стараемся придерживаться такого подхода, что каждому игроку даем возможность проявить себя. Разумеется, если у нас такая возможность есть.