Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Семак: «Подход «Зенита» – дать каждому футболисту шанс проявить себя»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 11 тура РПЛ против «Динамо» в интервью каналу «Матч Премьер» объяснил перестановки в составе. «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию поединка в Химках.

    – Сегодня на фланге обороны Евгений Чернов, а не Эльмин Набиуллин, с чем это связано?

    – У нас есть определенные причины. Играл Набиуллин на этой позиции, сейчас у Жени Чернова есть возможность проявить себя, дали ему шанс, как и в прошлой игре, так как понимаем, что одной игры недостаточно для того, чтобы показать что-то.

    Стараемся придерживаться такого подхода, что каждому игроку даем возможность проявить себя. Разумеется, если у нас такая возможность есть.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2018 14:14
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 21 октября 2018, 18:15

      Ну ни верю я в Семака, УФА самое то для него. Школа Садырина у него, кони и все тут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2117

      Bozigit 21 октября 2018, 14:47

      Все верно. Нужно подготовить всех. А то неизвестно что еще могут выкинуть

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11