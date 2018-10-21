Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Григорян: «Лишать Кокорина и Мамаева профессии нельзя»

    Российский тренер Александр Григорян выразил мнение, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев должны понести наказание за свои поступки, но отлучать их от футбола нельзя.

    Игроки были арестованы до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    «Вы даже не представляете, как я возмущен случившимся. Это еще мягко сказано. Талантливейшие наши футболисты, которым дан такой шанс в жизни, ведут себя просто по-идиотски. Но то, что происходит дальше, возмущает еще больше. Послушайте: они что, самые ужасные преступники у нас в стране, чтобы столько времени им уделять? Или раньше таких ситуаций не было? Такие моменты проскальзывали у футболистов и раньше. И уже тогда надо было их глушить. Общественность сейчас хочет их растоптать и посадить. Но если бы они были такими негодяями, никогда в жизни не попали бы в «Зенит» и «Краснодар».

    Стоит ли их лишать профессии? Нет. Это какой-то дьявольский приговор. Вот наказать так, чтобы это стало им уроком на всю жизнь — да. Я не знаю, есть ли в закон, предусматривающий серьезное денежное наказание. По мне, я бы лишил их всего, что они заработали за карьеру, и сказал: «Ребят, начинайте заново. Идите и доказывайте, проявите свой талант». Кокорин с Мамаевым должны понести разумное наказание, чтобы они запомнили это на всю жизнь. Но лишать профессии нельзя», – сказал Григорян.

    Источник: «Российская газета»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2018 11:45
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 12:50

      Григоряна срочно в адвокаты.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3600

      anatolich72 21 октября 2018, 16:30

      Тупизм от Григоряна.(армянское радио).

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 21 октября 2018, 15:27

      а что, УК уже отменили??? Пойду Григоряна от...жу..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 21 октября 2018, 15:20

      Григорян: «Лишать Кокорина и Мамаева профессии нельзя»....а пенсии у всей страны , можно ?.....КОНЕЧНО НЕЛЬЗЯ ! не то и не другое !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2546

      Челнинец 21 октября 2018, 13:37

      На заводе много профессии, а футболом можно и в любительской играть)) уроком для других будет)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 21 октября 2018, 13:14

      Я то же думаю что за ФСИН должны хорошие игроки выступать!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 21 октября 2018, 12:32

      интересный "законник" этот тренер Григорян...
      взять, говорит, и "всё отобрать" и с голой жопой пустить зарабатывать...
      а на каком, простите, основании всё отобрать?
      у нас гораздо больше в стране людей, которые пользовались "дырами в законах" и воровали, так и у тех нельзя "всё отобрать", потому что нарушений закона не было.. кто виноват, что закон не запрещал воровать? а эти ребята НИЧЕГО НЕ УКРАЛИ...просто контракты такие существуют- так и разбирайтесь с теми, кто допускает наличие таких контрактов, а не с теми, кто на них сидит и зарабатывает "не напрягаясь"..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 21 октября 2018, 12:26

      Почему лишать ?
      Будут играть на зоне, потом в любительских командах...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67524

      portero 21 октября 2018, 12:09

      да тут смешно , они же не на футбольном поле косячили..
      причем здесь футбол????

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +718

      ДВС > portero 21 октября 2018, 12:24

      В своё время, Стрельцов тоже не на футбольном поле накосячил. Однако с футболом расстался на многие годы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 21 октября 2018, 11:59

      Была идея в клетку ММА футбольных бойцов. А что , не плохая идея. Поймут, что на силу есть сила. И уроком будет хорошим. Только сказать .чтоб по ногам их не били может пригодятся.
      И на деньги опустить стоит.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik > petrucho-spb 21 октября 2018, 19:55

      Если бы они в бойцовский клуб пришли и побили там всех, кроме уборщицы, - уважением к их поступку прониклась бы общественность.
      Шум был бы в их пользу...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11