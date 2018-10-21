Григорян: «Лишать Кокорина и Мамаева профессии нельзя»

Российский тренер Александр Григорян выразил мнение, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев должны понести наказание за свои поступки, но отлучать их от футбола нельзя.

Игроки были арестованы до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

«Вы даже не представляете, как я возмущен случившимся. Это еще мягко сказано. Талантливейшие наши футболисты, которым дан такой шанс в жизни, ведут себя просто по-идиотски. Но то, что происходит дальше, возмущает еще больше. Послушайте: они что, самые ужасные преступники у нас в стране, чтобы столько времени им уделять? Или раньше таких ситуаций не было? Такие моменты проскальзывали у футболистов и раньше. И уже тогда надо было их глушить. Общественность сейчас хочет их растоптать и посадить. Но если бы они были такими негодяями, никогда в жизни не попали бы в «Зенит» и «Краснодар».

Стоит ли их лишать профессии? Нет. Это какой-то дьявольский приговор. Вот наказать так, чтобы это стало им уроком на всю жизнь — да. Я не знаю, есть ли в закон, предусматривающий серьезное денежное наказание. По мне, я бы лишил их всего, что они заработали за карьеру, и сказал: «Ребят, начинайте заново. Идите и доказывайте, проявите свой талант». Кокорин с Мамаевым должны понести разумное наказание, чтобы они запомнили это на всю жизнь. Но лишать профессии нельзя», – сказал Григорян.