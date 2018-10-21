Абель Эрнандес пропустит матч с «Ромой»

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес не сыграет в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой».

При этом форвард все равно полетел на игру в Рим.

«Нет, с «Ромой» я не сыграю. Думаю, буду готов к матчу с «Динамо», – сказал Эрнандес.

Матч «Рома» – ЦСКА пройдет 23 октября, начало – в 22:00 по московскому времени.