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    Абель Эрнандес пропустит матч с «Ромой»

    Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес не сыграет в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой».

    При этом форвард все равно полетел на игру в Рим.

    «Нет, с «Ромой» я не сыграю. Думаю, буду готов к матчу с «Динамо», – сказал Эрнандес.

    Матч «Рома» – ЦСКА пройдет 23 октября, начало – в 22:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.10.2018 09:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +60

      ladislau 21 октября 2018, 10:15

      Заждались возвращения Абеля! Парень толковый, пользу приносит регулярно, защиту соперника озадачивает значительно. Важно дать восстановиться полностью, во избежание неприятных рецедивов.

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