Абель Эрнандес пропустит матч с «Ромой»

Заждались возвращения Абеля! Парень толковый, пользу приносит регулярно, защиту соперника озадачивает значительно. Важно дать восстановиться полностью, во избежание неприятных рецедивов.
Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес не сыграет в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой».
При этом форвард все равно полетел на игру в Рим.
«Нет, с «Ромой» я не сыграю. Думаю, буду готов к матчу с «Динамо», – сказал Эрнандес.
Матч «Рома» – ЦСКА пройдет 23 октября, начало – в 22:00 по московскому времени.