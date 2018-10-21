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    Какой вы футболист?

    Хохлов: «Задача «Динамо» на сезон – попасть в еврокубки»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 11-го тура РПЛ против «Зенита». Встреча пройдет сегодня и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Также специалист рассказал о задачах московской команды в нынешнем сезоне.

    – Ваша команда ведет подготовку к матчу с «Зенитом». В отличие от соперника сборников у вас не так много…

    – Когда команда тренируется в полном составе, это всегда лучше. Тем не менее у нас шесть человек ездили в разные сборные, добавились трое, которые были травмированы, один пропустил несколько дней, потому что у него родился ребенок. Так что десять человек у нас все равно отсутствовало.

    – Что вас беспокоит перед матчем с питерской командой?

    – Готовимся как обычно. Положение в таблице и календарь у нас непростые. Мы проиграли «Анжи» и «Крыльям Советов». Поэтому сами себе создали такое положение. Надо его исправлять.

    – Какого мнения вы о нынешнем «Зените»?

    – Команда стала намного сильнее, заслуженно лидирует и является явным претендентом на чемпионство.

    – Какая цель стоит перед вашей командой?

    – Руководство поставило задачу попасть в еврокубки.

    – Насколько реально ее выполнить сейчас, когда команда находится внизу таблицы?

    – Есть задача, а мы будем стремиться ее выполнить.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    21.10.2018 09:13
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 12:11

      "Нам цели ясны и задачи понятны".

      1
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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 21 октября 2018, 12:51

      это после выполнения задачи "слава богу опять не вылетели"? может для начало что попроще типа закрепиться в середине таблице и не вынуждать своих болельщиков пить валидол в конце сезона, да и вообще дайте Хохлову хоть три сезона спокойно поработать без таких амбициозных задач!

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 21 октября 2018, 11:15

      Закатайте губищу. Сегодня будете в зоне вылета.

      2
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      Рейтинг: -3

      lihindic > polt 21 октября 2018, 11:50

      ++++++++++++++

      0
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      Рейтинг: +18117

      ilichkadr 21 октября 2018, 11:04

      Сказочники есть везде, но в Динамо они особенные, не предсказуемые....

      2
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      Рейтинг: +799

      амани 21 октября 2018, 10:38

      достойная задача!....ждем выполнения

      0
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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 21 октября 2018, 10:27

      смотри в фнл не вылети

      1
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 21 октября 2018, 10:23

      Через год

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      Рейтинг: +2269

      dyema 21 октября 2018, 10:05

      Ставить задачи легко - выполнять дело тренера или опять прощай(((

      1
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      Рейтинг: +1023

      Нас Много 21 октября 2018, 09:41

      Когда же у нас руководители научатся ставить реальные задачи?

      2
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 21 октября 2018, 09:40

      Пока они выполняют задачу поподания в ФНЛ!!!!

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