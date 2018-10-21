Хохлов: «Задача «Динамо» на сезон – попасть в еврокубки»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 11-го тура РПЛ против «Зенита». Встреча пройдет сегодня и начнется в 14:00 по московскому времени.

Также специалист рассказал о задачах московской команды в нынешнем сезоне.

– Ваша команда ведет подготовку к матчу с «Зенитом». В отличие от соперника сборников у вас не так много…

– Когда команда тренируется в полном составе, это всегда лучше. Тем не менее у нас шесть человек ездили в разные сборные, добавились трое, которые были травмированы, один пропустил несколько дней, потому что у него родился ребенок. Так что десять человек у нас все равно отсутствовало.

– Что вас беспокоит перед матчем с питерской командой?

– Готовимся как обычно. Положение в таблице и календарь у нас непростые. Мы проиграли «Анжи» и «Крыльям Советов». Поэтому сами себе создали такое положение. Надо его исправлять.

– Какого мнения вы о нынешнем «Зените»?

– Команда стала намного сильнее, заслуженно лидирует и является явным претендентом на чемпионство.

– Какая цель стоит перед вашей командой?

– Руководство поставило задачу попасть в еврокубки.

– Насколько реально ее выполнить сейчас, когда команда находится внизу таблицы?

– Есть задача, а мы будем стремиться ее выполнить.