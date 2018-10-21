Нурмагомедов: «ЦСКА сильно расстроил меня за последнее время, обыграв две мои любимые команды»

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов в шутку пожаловался на ЦСКА, который победил «Анжи» (2:0) в РПЛ и «Реал» (1:0) в Лиге чемпионов. Спортсмен поддерживает оба клуба.

«ЦСКА очень хорошо сыграл в этом матче. У них вообще очень хорошая команда. Вы знаете, они ведь меня сильно расстроили за последнее время. Сначала ЦСКА обыграл «Реал», теперь «Анжи», – это две мои любимые команды. Я поздравляю гостей с победой, а нашим желаю не расстраиваться и идти вперед.

Нас ждет долгий сезон, так что, пацаны, давайте! Надо биться! За вас столько людей болеет. Наш народ ждет побед. Не надо сдаваться, надо идти только вперед», – сказал Нурмагомедов.

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