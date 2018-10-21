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    Какой вы футболист?

    Нурмагомедов: «ЦСКА сильно расстроил меня за последнее время, обыграв две мои любимые команды»

    Боец UFC Хабиб Нурмагомедов в шутку пожаловался на ЦСКА, который победил «Анжи» (2:0) в РПЛ и «Реал» (1:0) в Лиге чемпионов. Спортсмен поддерживает оба клуба.

    «ЦСКА очень хорошо сыграл в этом матче. У них вообще очень хорошая команда. Вы знаете, они ведь меня сильно расстроили за последнее время. Сначала ЦСКА обыграл «Реал», теперь «Анжи», – это две мои любимые команды. Я поздравляю гостей с победой, а нашим желаю не расстраиваться и идти вперед.

    Нас ждет долгий сезон, так что, пацаны, давайте! Надо биться! За вас столько людей болеет. Наш народ ждет побед. Не надо сдаваться, надо идти только вперед», – сказал Нурмагомедов.

    Хабиб пришел на футбол. Ударил по мячу и дал ЦСКА пояс для фото

    Источник: Официальный сайт «Анжи»

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    21.10.2018 01:01
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 21 октября 2018, 14:34

      Молодец

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      Рейтинг: +1640

      Psih86 21 октября 2018, 02:16

      Ты тоже 90% людей растроил выграв у Конора !!!

      1
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      Рейтинг: +1920

      lek! > Psih86 22 октября 2018, 09:16

      Главное из этих 90% БЫЛ ты , И ВЫ все всосали разом , и это самое главное ..

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      Рейтинг: +468

      LIO1987 21 октября 2018, 01:41

      Во блин, за него Русские болеют, а он против Российских клубов в Европе!!! Как так?

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg > LIO1987 21 октября 2018, 06:10

      Он, вроде бы, пошутил.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > LIO1987 21 октября 2018, 09:14

      Чего удивляться, мозги-то давно отбиты.

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      Рейтинг: +90

      Abu Yusuf > vladimir-7 21 октября 2018, 10:47

      Если ты так говоришь, то отбиты они точно не у него..

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      Рейтинг: +1920

      lek! > LIO1987 22 октября 2018, 09:15

      В процентном соотношении , большая чать России болела за конора Так , что не пиши ерунды. И если шутки не понимаешь , мне тебя жаль.

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