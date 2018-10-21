Каррера – о новом контракте со «Спартаком»: «Постараюсь убедить Федуна, который верит в результат»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своем будущем в московском клубе.

– У вас истекает контракт. Руководство сделало новое предложение или нет?

– На данный момент я ни о чeм не думаю. Мы должны добиться результата. Постараться убедить Федуна (владелец «Спартака» – прим. ред.), который верит в результат. Я постараюсь его убедить поверить в меня. Для меня приближение конца контракта всегда было стимулом работать ещe усерднее и лучше. Нет никакой проблемы в этом вопросе.

Каррера возглавляет «Спартак» с августа 2016 года.