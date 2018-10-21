Каррера – о новом контракте со «Спартаком»: «Постараюсь убедить Федуна, который верит в результат»

Мы на "аргументы для Федуна" смотрели 16 лет. Лучшее, что он может сделать для клуба сегодня - найти ему нового хорошего владельца. Ладно, хорошего он всё равно не найдет... ну, тогда просто - чемодан, вокзал... да поХ куда.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своем будущем в московском клубе.
– У вас истекает контракт. Руководство сделало новое предложение или нет?
– На данный момент я ни о чeм не думаю. Мы должны добиться результата. Постараться убедить Федуна (владелец «Спартака» – прим. ред.), который верит в результат. Я постараюсь его убедить поверить в меня. Для меня приближение конца контракта всегда было стимулом работать ещe усерднее и лучше. Нет никакой проблемы в этом вопросе.
Каррера возглавляет «Спартак» с августа 2016 года.