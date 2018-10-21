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    Какой вы футболист?

    Каррера – о новом контракте со «Спартаком»: «Постараюсь убедить Федуна, который верит в результат»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своем будущем в московском клубе.

    – У вас истекает контракт. Руководство сделало новое предложение или нет?

    – На данный момент я ни о чeм не думаю. Мы должны добиться результата. Постараться убедить Федуна (владелец «Спартака» – прим. ред.), который верит в результат. Я постараюсь его убедить поверить в меня. Для меня приближение конца контракта всегда было стимулом работать ещe усерднее и лучше. Нет никакой проблемы в этом вопросе.

    Каррера возглавляет «Спартак» с августа 2016 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    21.10.2018 00:23
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 22 октября 2018, 09:24

      Мы на "аргументы для Федуна" смотрели 16 лет. Лучшее, что он может сделать для клуба сегодня - найти ему нового хорошего владельца. Ладно, хорошего он всё равно не найдет... ну, тогда просто - чемодан, вокзал... да поХ куда.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 октября 2018, 10:36

      Чем дальше, тем хуже. Не работает тупая катеначчо в нынешние времена.

      -2
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 21 октября 2018, 04:44

      он сделает команду,не боится молодых подключать натаскивать,респект

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 21 октября 2018, 02:07

      Может быть сильно забегаю вперёд, но моё мнение, что Массимо уже к зимней паузе склотит вполне боеспособную банду.А весной ещё и Жиго поможет.Так что всё пучком.А Каррера - наш тренер. Точка !

      4
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Мары 21 октября 2018, 08:29

      Время покажет,пока будущее в тумане.

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > sssrspartak 21 октября 2018, 13:00

      Футбол и привлекателен своей непредсказуемостью.Два раза Каррере удавалось встряхнуть Спартак,это его последний шанс,разговоры про строительство новой команды,не прокатят.Всё в его руках.ИМХО тренер он ещё сырой.

      -1
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 21 октября 2018, 01:49

      Надо избавляться от игрочишек, которые забрались ( типа Глушака....), и не выпускать на поле тех, кто филонит!!! Есть молодые, перспективные ребята!!!! Пусть набираются опыта!!! А Каррера как тренер нужен команде!!!

      5
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      Рейтинг: +3754

      Yev 21 октября 2018, 00:47

      Главное, чтобы Федун стал на сторону тренера. В противном случае команда пройдёт в разнос.
      В конфликте виноваты обе стороны, но в любом случае, за тренером остаётся последнее слово, потому что на нём основная ответственность. Ещё раз, Денису надо поуменьшить свой пыл и решить бытовые проблемы и я думаю пои выходе на оптимальные кондиции Массимо его вернёт в основную команду.

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Yev 21 октября 2018, 09:28

      В Локомотив?

      0
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      Рейтинг: +8757

      tesch 21 октября 2018, 00:44

      Удачи!

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