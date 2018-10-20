Каррера: «Кокорин и Мамаев допустили ошибку и поплатятся за нее»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил ситуацию вокруг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Игроки арестованы по обвинению в хулиганстве и побоях.

«Они совершили некий поступок. И заслужили какое-то наказание. Те люди, которые их знают, говорят, что они хорошие ребята. Но они ошиблись и поплатятся за свою ошибку.

Есть правосудие, которое решит, как их наказать. Честно говоря, мы довольно много обсуждаем эту тему», – сказал итальянец.

Кокорин и Мамаев пробудут в СИЗО как минимум до декабря.