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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Каррера: «Кокорин и Мамаев допустили ошибку и поплатятся за нее»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил ситуацию вокруг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Игроки арестованы по обвинению в хулиганстве и побоях.

    «Они совершили некий поступок. И заслужили какое-то наказание. Те люди, которые их знают, говорят, что они хорошие ребята. Но они ошиблись и поплатятся за свою ошибку.

    Есть правосудие, которое решит, как их наказать. Честно говоря, мы довольно много обсуждаем эту тему», – сказал итальянец.

    Кокорин и Мамаев пробудут в СИЗО как минимум до декабря.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.10.2018 19:26
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +821

      jet andy 21 октября 2018, 08:43

      Этот вообще двух человек насмерть сбил. Должен был отсидеть 2,5 года за непредумышленное, но как-то отвертелся.

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      Рейтинг: +2009

      DMитрий 21 октября 2018, 00:19

      А чё это макаронник третейским судьём стал!? Пусть сначала у себя в свинарне разберётся, а уже потом на лево смотрит! Там есть свои строптивые хрюши Глуши и т.п., а с этими вурдалаками как-нибудь без него разберутся! Развели здесь зоопарк!

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      Рейтинг: +23534

      Мары > DMитрий 21 октября 2018, 02:15

      Ты совсем ку-ку ? Ему журналист задал вопрос.Он коректно на него ответил, не задевая не Мамаева, не Кокорина.Зато тут влез некий DMитрий и всё просто закидал фекалиями.Вы случайно не ассенизатором работаете ? От них тоже как и от Вас ..овном несёт.

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      Рейтинг: +2009

      DMитрий > Мары 21 октября 2018, 11:01

      А журналюга такой же ушлёпок как и ты и погоняло у него наверое Шмара! Надо спрашивать про игроков своей команды или про футбол. Чего это он не поинтересовался у Карреры, каким это образом Глушак ***** на базу в баню провёл? и какова её судьба после инцидента? Пусть глав. тренер дал бы оценку поступка своего игрока.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > DMитрий 21 октября 2018, 20:14

      А почему Глушаковым интересуются питерские шлюхи, ой в смысле журналисты ? Ты ни когда у них не спрашивал ?
      У меня ощущение, что я просто с малоразвитым дебилом разговариваю. ПНХ недоразвитый.

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 20 октября 2018, 21:36

      повезло Спартаку

      1
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      Рейтинг: +934

      Krics 20 октября 2018, 19:56

      Как всегда, коректно ни чего лишнего.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 октября 2018, 19:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      твое какое дело? Помалкивал бы в тряпочку, если не заказчик!

      -5
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      Рейтинг: +808

      dimmmka > prezent2017 20 октября 2018, 19:59

      Его спросили он ответил. Тебя никто не спрашивал, но ты влез

      5
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      Рейтинг: +1897

      Aston > prezent2017 20 октября 2018, 22:45

      Как всегда, тупой недоношенный бомженок влез,про тебя был уверен

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